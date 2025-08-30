Social Jumătate dintre adulții din SUA recunosc beneficiile pentru sănătate ale unui regim alimentar bazat pe plante







Un nou sondaj Physicians Committee for Responsible Medicine/Morning Consult a constatat că jumătate dintre adulții din SUA recunosc beneficiile unui regim alimentar bazat pe plante, dar numai 1 din 5 medici de familie discută acest mesaj cu pacienții.

Sondajul a inclus 2 203 adulți americani intervievați în perioada 15-16 aprilie 2025. Xavier Toledo, dietetician înregistrat la Physicians Committee, a lăudat rezultatele, afirmând că majoritatea oamenilor recunosc beneficiile pentru sănătate ale alimentației pe bază de plante.

Cu toate acestea, el a subliniat oportunitatea ratată de sprijin și orientare din partea profesioniștilor din domeniul sănătății pentru a transforma interesul în acțiune și a reduce riscul de boli cronice.

O multitudine de studii susțin acest lucru, inclusiv o meta-analiză din 2023 a peste 2 milioane de persoane care a constatat că o aderență mai mare la dietele pe bază de plante este asociată cu riscuri semnificativ mai mici de diabet de tip 2, boli de inimă, cancer și deces timpuriu.

Un amplu studiu realizat în SUA a arătat că veganii și vegetarienii prezintă un risc mai scăzut de deces timpuriu în comparație cu persoanele care consumă carne, veganii înregistrând un risc general mai scăzut cu până la 15%, cu rezultate deosebit de bune în ceea ce privește bolile de inimă. O meta-analiză din 2017 a constatat, de asemenea, că dietele vegetariene au fost legate de un risc mai scăzut de boli de inimă și cancer.

Comitetul Medicilor oferă instrumente educaționale bazate pe plante studenților la medicină și asistență medicală pentru a crește gradul de conștientizare a educației nutriționale în instituțiile de învățământ.

Organizația a lăudat recent legiuitorii din New York pentru că au introdus un proiect de lege pentru a se asigura că medicii sunt informați cu privire la cele mai recente oportunități de educație medicală continuă în domeniul nutriției, ajutând medicii să îmbunătățească rezultatele sănătății pacienților și să reducă disparitățile rasiale pentrumilioanele de newyorkezi care se luptă cu boli legate de dietă, cum ar fi diabetul de tip 2 și bolile de inimă, potrivit medicalxpress.com.