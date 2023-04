Judecătorii le strică planurile dezvoltatorilor din Parcul Tineretului. Nicușor Dan a făcut anunțul

Miercuri dimineață, Nicușor Dan a anunțat decizia Tribunalului București cu privire la clădirile construite pe câteva hectare din Parcul Tineretului. Potrivit primarului general al Capitalei, judecătorii au decis să anuleze PUZ Parcul Tineretului. Documentul a fost aprobat în 2015 și transformă câteva zeci de hectare din parc în teren construibil.

„Tribunalul Bucureşti a anulat luni PUZ Parcul Tineretului, în baza unei acţiuni pe care am iniţiat-o în 2018 (Asociaţia Salvaţi Bucureştiul împreună cu Fundaţia Eco Civica). Prin PUZ-ul aprobat în 2005 câteva zeci de hectare din parc au devenit construibile”, a transmis, miercuri dimineață, Nicușor Dan.

În postarea de pe rețelele de socializare, primarul general al Capitalei a publicat o fotografie cu zona devenită construibilă și susține că cele cinci blocuri sunt consecințele acestui PUZ.

Zona a început să se dezvolte după adoptarea documentului și numeroase clădiri au fost ridicate. Unele dintre ele nu au fost finalizate, construcția fiind oprită tot printr-un ordin judecătoresc.

„Cele două constructii neterminate pe care le vedeţi în partea dreaptă a imaginii au fost începute în baza aceluiaşi PUZ şi stopate în instanţă de aceleaşi două asociaţii. Alte investiţii prevăzute de acest PUZ sunt în diferite stadii în instanţă”, a mai transmism primarul general.

Nicușor Dan a precizat faptul că mai multe investiții prevăzute în acest PUZ se află în diferite stadii în instanță. Oficialul susține că, aceste construcții și multe altele sunt principala cauză a traficului și poluării din zonă.

„Așa s-a dezvoltat Bucureștiul în ultimii 20 de ani. Traficul și poluarea pe care le resimțim cu toții sunt consecințele”, a încheiat postarea primarul general al Capitalei.

Românii au reacționat la postarea lui Nicușor Dan

După ce primarul general al Capitalei a anunțat reușita din instanță cu pricire la zona construibilă din Parcul Tineretului, bucureștenii l-au felicitat, însă i-au prezentat și alte zone cu astfel de probleme. Potrivit unui internaut, dezvoltatorii și-au îndreptat atenția spre parcul Titan.

„De parcul Titan în apropierea stației de metrou nu aveți permisiunea să vă atingeți, unde se dă foc ,se taie arborii,tot interese imobiliare sunt și acolo dle primar”, spune internautul. Acesta a primit răspuns de la un alt urmăritor al primarului general, care a precizat că avocații investighează deja situația.

Un alt bucureștean prezintă situația din Metalurgiei Park. Acesta susține că și în acea zonă au fost înghețate lucrările însă, după trei ani, ele au fost reluate.

„A fost anulat PUZ-ul si vor castiga in instanta dupa cativa ani iar lucrarile se vor relua. Asta s-a intamplat in sectorul 4 la Metalurgiei Park. Am stat 3 ani printre santiere inghetate doar ca lucrarile s-au reluat in toamna anului trecut…probabil au castigat procesul. In tot acest razboi pierd locuitorii din zona care stau in praful si zgomotul generat de santiere”, scrie bucureșteanul.