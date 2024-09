Judecător ciuruit în tribunal. Cine este suspectul

Un judecător din Statele Unite a fost împușcat chiar în instanța pe care o prezida dintr-un oraș din statul Kentucky. Principalul suspect este chiar șeriful local, omul ales să asigure respectarea legii.

Magistratul a fost găsit mort, la tribunalul în care își desfășura activitatea, din Whitesburg. Primele cercetări indică spre șeriful local, care ar fi avut o ceartă cu acesta și a deschis focul.

Tragedia s-a petrecut în comitatul Letcher, în statul american Kentucky. Kevin Mullins, așa cum se numea acest judecător a fost găsit mort joi, ciuruit de gloanţe, la tribunal din Whitesburg. Din primele informații, principalul suspect ar fi şeriful local Shawn Stines. Acesta ar fi deschis focul şi l-a împuşcat pe judecător, în urma unei dispute, conform The Washington Post.

Șeriful a fost reținut imediat după decesul acestui judecător și plasat în arest preventiv. În vârstă de 43 de ani, Shawn Stines este acuzat de omor de gradul întâi. El s-a predat fără a provoca alte incidente și a ales să coopereze cu autoritățile care l-au reținut, conform Poliţiei din Kentucky.

NEWS: Sep 19, 2024 SHERIFF KILLS JUDGE IN KENTUCKY COURTROOM District Judge Kevin Mullins was fatally shot in his chambers at the Letcher County Courthouse in Whitesburg, Kentucky, by Letcher County Sheriff Mickey Stines. This incident occurred on September 19, 2024, leading to… pic.twitter.com/1kAzgkXMoZ

