Judecătoarea Sorina Marinaș, anchetată de Inspecția Judiciară după o postare pe Facebook despre o condamnare la 30 de ani de închisoare

Judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova este cercetată disciplinar de Inspecția Judiciară după ce a publicat pe Facebook argumentele unei condamnări la 30 de ani de închisoare și declarații considerate șocante.

Inspecția Judiciară a anunțat că s-a sesizat din oficiu și a deschis o anchetă disciplinară împotriva judecătoarei Sorina Marinaș, magistrat la Curtea de Apel Craiova. Măsura a fost luată după ce aceasta a publicat pe rețelele de socializare atât argumentele care au stat la baza unei condamnări la 30 de ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat, cât și comentarii personale care au stârnit reacții puternice în spațiul public.

Judecătoarea a scris pe Facebook că „n-am vreun sentiment de milă, deși sunt conștientă că va muri în detenție”. Declarația a fost percepută drept neobișnuită pentru un magistrat, mai ales în contextul regulilor stricte impuse de Codul deontologic.

Pe 24 septembrie, Sorina Marinaș a pronunțat pedeapsa maximă prevăzută de lege în cazul unui bărbat condamnat pentru tentativă de omor calificat asupra soției. Individul era recidivist, cu antecedente grave: fusese condamnat anterior pentru omor și tentativă de omor.

După pronunțarea hotărârii, judecătoarea a explicat public, pe pagina sa de Facebook, rațiunile care au dus la decizie. Agenția Agerpres a relatat că postarea sa a inclus atât detalii despre dosar, cât și reflecții personale.

„Maximul general al pedepsei închisorii pentru tentativă la omor calificat asupra soţiei, în recidivă, după un alt omor şi o altă tentativă de omor. N-am vreun sentiment de milă, deşi sunt conştientă că va muri în detenţie (...) E o soluţie care pe mine mă bucură, ştiu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas. Şi mă bucură, în general, soluţiile când am convingerea că societatea e liberă, cel puţin pentru un timp, de un individ care pune în pericol drepturi fundamentale”, a scris Sorina Marinaș.

Magistratul a adăugat că speră ca hotărârea să schimbe perspectiva asupra individualizării pedepselor:

„Aş vrea să fie o soluţie care să revigoreze un pic practica pe procesul de individualizare, să nu ne mai uităm atât la agresor, să ne uităm mai mult la victimă, la frica ei, să ne gândim cum a scăpat şi a mers pe stradă, să ceară ajutor, având un batic legat care să oprească sângerarea masivă de la gât.”

În fața acestei decizii, judecătoarea a revenit cu o nouă postare pe Facebook. Ea a precizat că nu consideră că ar fi încălcat vreo normă și a criticat modul în care a fost formulată ancheta.

„N-am înţeles exact ce am încălcat din Codul Deontologic, iar codul e destul de voluminos. Însă l-am recitit acum, pe seară, şi tot n-am identificat o normă încălcată. Dacă într-o procedură deontologică împotriva unui judecător se pot face acuzaţii atât de abstracte, în condiţiile în care în cameră preliminară acuzaţiile trebuie indicate cu articol şi alineat, pare că inculpaţii în cauze penale au mai multe drepturi decât judecătorul acuzat de inspecţie”, a scris Sorina Marinaș.

Aceasta a mai precizat că soluția pronunțată a fost deja prezentată în plenul Parlamentului și este analizată de colegi din întreaga țară.

„Posibil inspecţia să nu îşi dorească ca un judecător să se implice într-o situaţie acută ce face obiectul legiferării şi care vizează dreptul la viaţă. No, ghinion. Acest judecător nu e chiar uşor aşa de intimidat”, a conchis magistratul.

Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor interzice exprimarea unor opinii care ar putea afecta imparțialitatea sau prestigiul justiției. Cazul ridică întrebări despre limitele libertății de exprimare pentru magistrați și despre modul în care aceștia pot comunica în spațiul public despre deciziile pronunțate.

Dacă ancheta va concluziona că a existat o încălcare a normelor deontologice, judecătoarea Sorina Marinaș ar putea primi sancțiuni disciplinare, care variază de la avertisment la excluderea din magistratură, în funcție de gravitatea faptei. Totuși, orice decizie va putea fi contestată în instanță.