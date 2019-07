UPDATE: Judecătoarea Corina Corbu a fost întrebată de Secția de judecători a CSM cum se va raporta la deciziile Curții Constituționale, în contextul ultimei decizii a magistraților CCR cu privire la Completurile de 3 judecători. După un amplu răspuns al Corinei Corbu, șefa CSM Lia Savonea a întrebat-o dacă vanitatea a jucat un rol în întreg scandalul de la finalul anului trecut cu privire la constituirea completurilor. Redăm dialogul dintre Corina Corbu și șefa CSM.

Corina Corbu: Nu putem vorbi despre efectele unei decizii deocamdată și cred eu că în spațiul public această ultimă decizie – cel puțin asta am observat eu – a avut un impact mai redus decât a avut decizia Curții de Apel din noiembrie. Eu îmi amintesc că atunci în primul rând ne-a vulnerabilizat pe noi . Au fost foarte multe discuții în acel moment la nivelul Curți și la nivelul secțiilor. A existat la un moment dat și un pericol pe care eu îl consider real: de tensionare a secțiilor. Au fost discuții – pe care probabil și doamna președinte (n.r. – Cristina Tarcea) le știe – în care, chiar între secții, (au fost discuții – nr.) dar de ce s-a întâmplat asta?, de ce am fost puși în situația asta?, dar cine a fost de vină? . La un moment dat a existat și o tendință de culpabilizare a colegilor din penal : păi, iată, tot voi…Deci astea au fost discuțiile din interior. E adevărat, am trecut printr-o perioadă destul de lungă cu un efect nu tocmai pozitiv asupra activității. Eu cred că a afectat imagiinea Înaltei Curți, fără nicio discuție. A fost primul conflict de natură juridică între noi și parlament. (…) M-am gândit de unde a apărut această falie (…) cel puțin la nivelul opiniei publice, care nu ar trebui să existe între cele două instituții. Eu cred că ar grebui să facem eforturi pentru ca această percepție să dispară. În primul rând nu asta este dorința Înaltei Curți sau a Curții Constituționale atunci când pronunță o decizie. În cee ace privește ultimul conflict, aici efectele au fost mai reduse și suntem încă în faza de evaluare. Trebuie să așteptăm de data asta publicarea deciziei pentru a nu mai fi criticați cum s-a întâmplat anul trecut când ne-am pripit în momentul în care am luat anumite măsuri, asta ne-a vulnerabilizat și mai mult, a vulnerabilizat și mai mult părțile, dosarele au fost redistribuite încî o dată, părțile n-am mai înțeles nimic și au început să formulize tot felul de petiții și să ne întrebe de ce judecă X, de ce nu judecă Y și așa mai departe. Au ridicat tot felul de excepții cu privire la compunerea completului. S-a văzut neîncrederea cel puțin a justițiabililor în respectivele cause

Lia Savonea: Aș vrea să vă pun o întrebare, dacă nu vreți să răspundeți rămâne una retorică: credeți că vanitatea a jucat un rol în acestă percepție?

Corina Corbu: Vanitatea judecătorilor Înaltei Curți?

Lia Savonea: Niciodată nu am vorbit de judecători. Ci despre cei responsabili.

Corina Corbu: Cert este că opinia publică a privit-o și așa. Și din perspectiva asta. Dar nu aș vrea să spun că în mod esențial asta a afectat…

Interviul Corinei Corbu în fața Secției de judecători a CSM a început la ora 10:00. Actuala șefă a Secției de Contencios a ICCJ a vorbit despre activitatea și problemele instanței supreme.

„În urma analizei la nivelul acestei instanțe a fost constatată o îmbunătățrie a actului de justiție. ICCJ s-a preocupat de calitatea actului de justiție. De asemenea, s-a preocupat pentru unificarea jurisprudenței atât la nivelul secțiilor, cât și la nivel national. Nu poate fi negată nici existența unor dificultăți. Creșterea numărului de dosare, a căilor de atac, lipsa unei aplicații care să conducă la modernizarea sistemului informatic al ICCJ. Volumul de activitate continuă să fie unul excesiv . Ar trebui ca activitatea Înaltei Curți să rămână judecarea în casație și unificarea jurisprudenței. Resursele umane sunt inadecvate pentru acest volum mare de activitate.

Judecătoarea Corina Corbu a declarat că activitatea secțiilor ICCJ ar trebui să se desfășoare într-un sediu comun, în condițiile în care în present secțiile penale și civile sunt în sediul de pe strada Batiștei, iar cea de Contencios pe strada Octavian Goga.

„Consider că toate sectiile trebuie să își desfășoare activitatea într-un sediu comun. Izolarea uneia dintre cele patru secții nu este benefică. Acest sediu impropriu a dus la deteriorarea activității. Volumul excesiv de activitate nu poate fi rezolvat decât printr-un dialog între toți cei implicați în sistemul judiciar”, a mai spus judecătoarea Corina Corbu.

Corina Alina Corbu conduce din iulie 2018 Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Înaltei Curți, funcție în care a fost propusă de Secția de judecători a CSM și validată de președintele țării.

În 2014, Corina Corbu, alături de Anton Pandrea, a fost acuzată de procurorii DNA de favorizarea infractorului (infractor achitat) în dosarul instrumentat împotriva judecătoarelor Iuliana Pușoiu și Gabriela Bârsan. Patru ani mai târziu toți au fost achitați de 8 judecători, 3 la fond și 5 în recurs.

