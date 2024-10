Justitie Judecătoarea Adriana Stoicescu, mesaj pentru colegii care au inventat dosare: Dormiți bine noaptea?







Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara a făcut recent o postare pe Facebook în care a abordat subiectul justiției divine.

Judecătoarea Adriana Stoicescu vorbește de justiția divină

De asemenea, Adriana Stoicescu a ridicat întrebarea dacă cei care au condamnat oameni nevinovați din rea-credință pot dormi liniștiți noaptea și subliniază că „Dumnezeu nu doarme!”, lansând un avertisment subtil despre consecințele morale ale unor astfel de acțiuni.

„După 3 ore în Auschwitz, despre care voi scrie în curând, mă întreb, ăștia de ați inventat dosare, ați mințit, ați șantajat și ați amenințat amărâți să facă denunțuri mincinoase, voi, cei care ați încercat să trimiteți oameni la pușcărie știind că sunt nevinovați, dormiți bine noaptea?

Voi, cei care ați comandat șampanie așteptând excitați să vedeți oamenii pe care îi urâți în cătușe, vă puteți privi în oglindă? Chiar credeți că veți scăpa nepedepsiți?

Nu, dragilor, nu…. Dumnezeu nu doarme”, este mesajul judecătoarei postat în mediul online.

Adriana Stoicescu: „Îmi reproșez că am avut momente în care mi-a fost teamă”

Nu este prima oară când judecătoarea vorbește despre justiția din România. Adriana Stoicescu a făcut o retrospectivă a carierei sale într-un inteviu pentru Evenimentul Zilei.

„Îmi reproșez că am avut momente în care mi-a fost teamă, chiar dacă era justificată. În perioada de tristă amintire, în care așteptam zilnic ca, în urma unui denunț mincinos, să fiu, cum le plăcea să spună, “săltată”, am fost atât de disperată încât am vrut să demisionez din magistratură. Pentru că nu aș fi suportat rușinea de a fi târâtă, încătușată, lapidată, eu fiind nevinovată. Nu aș fi suportat rușinea familiei și celor dragi și nici suferința pe care le-ar fi provocat-o minciunile și mizeriile. De aceea, am tot respectul pentru colegii care au reușit să străbată aceasta Golgota, cu demnitate și fruntea sus și, mai ales, cu speranță. Eu, la vremea respectivă, îmi pierdusem orice speranță și trăiam într-un iad.

Sentințele eronate, dacă există, au fost, îndreptate de instanța de control. Dar, telefoane? Niciodată! Nu au avut tupeul. Au fost sugestii, pe vremea când eram președinte de instanță, de a renunța la secția penală, de a mă “retrage” în civil, dar nu sugestii de soluții în dosare”, declara Adriana Stoicescu în anul 2022.

A preferat să nu iasă la pensie

La începutul lunii martie 2023, judecătoarea Adriana Stoicescu, fostă președintă a Tribunalului Timiș, a decis să solicite transferul la Curtea de Apel Timișoara, deși avea posibilitatea de a se retrage la pensie. Stoicescu a menționat că, de-a lungul timpului, au existat numeroase încercări de a-i pune piedici, dar toate aceste presiuni nu au reușit să o descurajeze.

Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, în ședința de azi, cererea prin care judecătoarea Adriana Stoicescu, fosta președintă a Tribunalului Timiș, a solicitat transferul la Curtea de Apel Timișoara. „Admitere, începând cu data de 01.05.2023 și încetarea delegării în funcția de președinte al Secției Penale a Tribunalului Timiș”,potrivit CSM.

„Perioada petrecută la Tribunalul Timiș a fost cea mai frumoasă și mai grea etapă din viața mea. Mulțumesc celor care m-au ajutat să rămân Om, celor care au rămas alături de mine când nu am mai avut nimic, mulțumesc celor care au încercat să mă doboare… Așa am înțeles că pot muta munții.”, a scris atunci judecătoarea pe Facebook.