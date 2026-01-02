Social

Judecătoarea Adriana Stoicescu critică dur Concertul de Anul Nou de la Viena și acuză transformarea unui simbol cultural într-un „circ”

Judecătoarea Adriana Stoicescu critică dur Concertul de Anul Nou de la Viena și acuză transformarea unui simbol cultural într-un „circ"
Concertul de Anul Nou al Filarmonicii de la Viena, unul dintre cele mai prestigioase evenimente muzicale din lume, a generat reacții puternice și în spațiul public din România.

De această dată, criticile nu au venit din zona muzicologilor sau a publicului conservator, ci din partea unei voci cunoscute pentru pozițiile sale tranșante.

Judecătoarea Adriana Stoicescu, de la Curtea de Apel Timișoara, a reacționat vehement pe Facebook după ce a urmărit concertul de Anul Nou de la Viena, catalogând prestația drept „un circ” și „o dezamăgire cruntă”.

Concertul de Anul Nou de la Viena a provocat o reacție publică dură din partea judecătoarei Adriana Stoicescu

În postarea sa, Adriana Stoicescu a pornit de la ideea că un simbol cultural de anvergură mondială a fost, în opinia sa, compromis prin decizii artistice și comportamente care nu mai corespund rigorii tradiționale asociate evenimentului.

„Când aduci un clovn în palat, el nu devine împărat, dar castelul devine sigur circ.

Părere personală despre Concertul de la Viena.

O dezamăgire cruntă.

Repertoriul „progresist”.

O lipsă evidentă de chimie între dirijor și orchestra.”

Adriana Stoicescu

Sursa foto: Facebook/Adriana Stoicescu

Adriana Stoicescu afirmă că gesturile dirijorului au fost nepotrivite pentru un eveniment cu tradiție

Unul dintre punctele centrale ale criticii vizează comportamentul dirijorului și modul în care acesta s-a raportat la scenă, orchestră și public. Magistrata a făcut referire directă la un moment care, în opinia sa, a depășit limitele decenței asociate unui concert de asemenea rang.

„Îmi pasă puțin spre deloc de orientarea sexuală a dirijorului, dar să confunzi Wiener Musikverein cu stadionul, apoi să îți săruți soțiorul (bănuiesc) din orchestră, nu e nici măcar de nivelul rugii din ultimul sat.”

Adriana Stoicescu a încercat să se delimiteze de orice acuzație de discriminare, precizând explicit că orientarea sexuală nu este subiectul criticii sale. Totuși, ea consideră că anumite gesturi nu își au locul într-un cadru perceput ca fiind unul solemn și tradițional.

Judecătoarea susține că nu s-au „dărâmat bariere”, ci s-a pierdut un reper cultural

În continuarea mesajului, judecătoarea a contestat ideea conform căreia astfel de momente ar reprezenta un progres sau o „spargere a barierelor” în cultură. Din perspectiva sa, ceea ce s-a întâmplat la Concertul de Anul Nou de la Viena ar fi avut efectul opus.

„Si nu, nu au căzut bariere, a mai căzut un mit.

Și vă mirați de bisericile devenite birturi…”

