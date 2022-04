Johnny Depp i-a cerut lui Amber Heard să îl rănească: “Este singurul lucru care mi-a rămas. Eram la finalul puterilor. Eram rupt”

În timpul mărturiei de luni, 25 aprilie, avocatul actorului în vârstă de 58 de ani l-a întrebat despre înregistrare, când a vorbit la tribună pentru ultima dată în dosarul său de defăimare împotriva fostei sale soții.

Înregistrarea în cauză demonstrează că Heard, în vârstă de 35 de ani, îl imploră pe Depp să „pună cuțitul jos” în timpul unui incident din 2016, care s-a desfășurat la două luni după ce ea a cerut divorțul și a susținut că a abuzat-o în timpul relației lor. Depp i-a spus lui Heard să „îmi ia sângele”, deoarece „era singurul lucru pe care nu îl avea”.

Întrebat de avocatul său despre incidentul care a avut loc în San Francisco, Depp a spus: „Eram destul de confuz că am fost chemat la ea în acel moment, deoarece toate știrile vorbeau despre faptul că se presupune că am făcut toate aceste lucruri oribile. M-am întâlnit cu ea în speranța că își va retrage minciunile. În niciun caz nu era pregătită să facă asta. Nu puteam înțelege de ce eram acolo. Totul mi-a fost luat.”

Defăimarea lui Johnny Depp

Întrebat de ce amenința că se va răni, Depp a spus: „Credeam că domnișoara Heard m-a adus la San Francisco, sub pretexte false. Nu știu ce urmărea ea. Am avut un cuțit în buzunar. Am scos cuțitul și am spus „aici, tăiați-mă”. Descriind cum a decurs conversația, Depp a spus: „Asta este ceea ce vrei să faci. Ai luat totul, vrei sângele meu, ia-l”. „Ea a spus „nu, nu”. „Dacă nu îl iei, asta e tot ce-mi mai rămâne”. Dacă ea n-ar fi făcut-o, aș fi făcut-o eu. Eram la finalul puterilor. Eram rupt.

Depp o dă în judecată pe Heard pentru presupusă defăimare în legătură cu un articol de opinie din 2018 scris pentru The Washington Post, în care ea susținea că este „o persoană publică care reprezintă abuzul domestic”. Heard l-a dat în judecată pe Depp ca răspuns și l-a acuzat că a organizat o „campanie de calomnie” împotriva ei. Depp a luat atitudine până acum de mai multe ori în proces, în timp ce Heard urmează să vorbească mai târziu în cadrul procesului, potrivit Uniland News.