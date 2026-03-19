Joe Kent, în vizorul FBI după acuzații privind divulgarea de informații sensibile

Biroul Federal de Investigații din Statele Unite (FBI) desfășoară o anchetă care îl vizează pe fostul director al Centrului Național Antiterorism, Joe Kent, în legătură cu suspiciuni privind divulgarea de informații clasificate, conform Fox News.

Potrivit unor surse apropiate situației, investigația ar fi fost inițiată înainte ca acesta să părăsească funcția publică.

Conform informațiilor citate de Fox News Digital, trei surse familiarizate cu cazul au confirmat existența anchetei. Până în prezent, FBI nu a oferit un punct de vedere oficial, instituția refuzând solicitările de comentarii transmise de presă.

De asemenea, jurnaliștii Fox News Digital au încercat să obțină o reacție din partea lui Joe Kent, atât telefonic, cât și prin e-mail, însă nu a fost comunicat niciun răspuns până la momentul publicării informațiilor.

Sursele indică faptul că investigația a fost declanșată anterior plecării sale din funcție, însă nu este clar dacă aceasta are legătură directă cu acuzațiile vehiculate în interiorul administrației sau dacă vizează un alt context.

Joe Kent a demisionat marți din funcția de director al Centrului Național Antiterorism, invocând dezacordul față de implicarea Statelor Unite într-un conflict militar cu Iranul. În declarația sa publică, acesta a afirmat că „nu poate, în mod conștient, să susțină războiul în desfășurare”.

Totodată, Kent a argumentat că Iranul „nu reprezintă o amenințare iminentă” și a susținut că acțiunile actuale ale administrației marchează o schimbare față de politica anterioară, orientată spre evitarea conflictelor de lungă durată în Orientul Mijlociu.

Declarațiile sale vin într-un moment în care politica externă a Statelor Unite este supusă unor dezbateri intense, în special în ceea ce privește implicarea militară în regiune.

Înainte de demisia sa, un oficial de rang înalt din administrație a declarat pentru Fox News Digital că Joe Kent era considerat „o sursă cunoscută de scurgeri de informații”.

Același oficial a susținut că, în lunile premergătoare plecării sale, Kent ar fi fost exclus din briefingurile de informații sensibile.

Nu există însă confirmări oficiale care să stabilească o legătură directă între aceste acuzații și ancheta FBI aflată în desfășurare. De asemenea, nu au fost făcute publice detalii suplimentare privind natura exactă a informațiilor care ar fi fost divulgate.