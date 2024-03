Joe Biden, ironii și mesaje pentru Donald Trump și Vladimir Putin

Vineri dimineața, președintele american Joe Biden a susținut celebrul discurs despre Starea Uniunii în fața Congresului. Președintele SUA nu a ratat însă ocazia să-l ironizeze pe Donald Trump și mai ales să îi transmită un mesaj important lui Vladimir Putin.

Potrivit BBC, discursul lui Joe Biden despre Starea Uniunii a fost construit pe o retorică agresivă, având ca scop să convingă democrații îngrijorați și cei care aveau dubii că acesta este pregătit să se confrunte cu Donald Trump. Președintele și-a exprimat poziția fermă în diverse probleme, avertizându-l chiar și pe Vladimir Putin că America nu va renunța să-și susțină aliații și nu va ieși din NATO, așa cum a amenințat anterior Donald Trump. De asemenea, Biden a anunțat că armata americană va construi un port temporar în Gaza, pentru a facilita livrarea de ajutoare umanitare.

Președintele Biden a început discursul său despre starea Uniunii cu o glumă: "Dacă aș fi deștept, aș pleca acasă acum". "Am venit să trezesc Congresul!", a adăugat el, intrând direct în subiectul Ucraina și rememorând momentul când Ronald Reagan i-a spus ultimului lider sovietic:

„Domnule Gorbaciov, dărâmați acest zid!”. A evocat și un moment istoric, Starea Uniunii din ianuarie 1941, când Roosevelt s-a adresat națiunii cu aproape un an înainte de atacul de la Pearl Harbor. „Libertatea și democrația sunt sub atac, atât în țară, cât și peste hotare", a spus Biden, făcând paralele cu prezentul.

El a subliniat că scopul discursului despre starea Uniunii este de a „trezi Congresul și de a alerta poporul american" că democrația este în pericol. „Dacă cineva din această sală crede că Putin se va opri la Ucraina, vă asigur că nu o va face", a avertizat el.

La scurt timp după începerea discursului său, președintele Biden l-a ridiculizat pe Donald Trump, fără a-i menționa niciodată numele, condamnându-l aspru pentru declarațiile recente în care a sugerat că ar spune Rusiei să facă ce dorește, dacă NATO nu contribuie mai mult la propria sa apărare.

Biden a făcut aluzie la Trump numindu-l "predecesorul meu, un fost președinte republican", dar fără să-i rostească vreodată numele.

Totodată, el a reiterat angajamentul său față de NATO și securitatea europeană, avertizând că, dacă SUA "se retrage" din Ucraina, Europa va fi în pericol. "Nu vom pleca", a asigurat el, fiind întâmpinat de aplauzele puternice ale congresmenilor din sală.

Președintele Biden a anunțat că armata americană va construi un port în Gaza pentru a facilita sosirea unui număr mai mare de ajutoare umanitare în teritoriul aflat în conflict. Republicanul din Florida, Matt Gaetz, s-a ridicat în picioare și l-a aplaudat pe Joe Biden pentru prima dată în cadrul acestui discurs, în momentul în care acesta a afirmat că Israelul are responsabilitatea de a proteja civilii nevinovați din Gaza. Niciun alt republican nu a părut să îi alăture gestului.

Conform înalților oficiali americani, portul temporar va facilita intrarea în Gaza a câtorva sute de camioane cu ajutoare suplimentare în fiecare zi. Estimările sugerează că amenajarea portului va dura câteva săptămâni. Transporturile inițiale vor ajunge prin Cipru, unde vor fi supuse inspecțiilor de securitate israeliene.

Potrivit ONU, aproximativ un sfert din populația Fâșiei Gaza se confruntă cu riscul de foamete. SUA și alte țări, printre care Iordania și Franța, au livrat provizii prin parașută în Gaza, însă organizațiile umanitare susțin că această metodă nu este suficientă pentru a satisface nevoile.

Biden a adoptat un ton ferm față de liderii Israelului, cerându-le să nu politizeze ajutorul umanitar destinat palestinienilor.

Președintele a reiterat că Ucraina solicită asistență militară și echipament pentru a lupta împotriva Rusiei, dar nu personal american. "Ei nu cer soldați americani. De fapt, nu există soldați americani în război în Ucraina. Și sunt hotărât să rămână așa", a declarat Biden, într-o referire care viza comentariile controversate ale președintelui francez Emmanuel Macron, care recent a sugerat posibilitatea trimiterea unor trupe occidentale în Ucraina în viitor.

Democrații s-au ridicat în picioare pentru a aplauda comentariile lui Biden despre Putin. Cu excepția senatorului moderat Mitt Romney din Utah, niciun republican nu a părut să li se alăture. Cu toate acestea, mai mulți republicani s-au alăturat democraților în momentul în care Biden a afirmat că America trebuie să fie alături de Ucraina, conform BBC.

Președintele Joe Biden a propus majorarea impozitelor pentru cei mai înstăriți oameni din țară, susținând că acești bani ar putea fi utilizați pentru a continua reducerea deficitului federal și pentru a finanța inițiative federale. El a criticat republicanii, argumentând că politicile fostei administrații au adus beneficii celor mai bogați 1% dintre cetățeni și a propus majorarea impozitelor pentru miliardari.

Biden afirmă că miliardarii sunt supuși unor taxe mult mai reduse în comparație cu majoritatea americanilor.

În cadrul discursului, președintele Statelor Unite a anunțat că va diminua prețurile medicamentele pe bază de rețetă pentru americani prin intermediul legislației pe care a propus-o și a semnat-o.

„Americanii plătesc mai mult pentru medicamentele pe bază de reţetă decât oriunde în lume", a declarat Biden. "Este greşit şi voi pune capăt acestui lucru. Cu o lege pe care am propus-o şi am semnat-o, şi pentru care niciunul dintre voi, prieteni republicani, nu a votat. În sfârşit, am învins Big Pharma", spune Biden.