Șeful NATO îl susține pe Zelenski. Ucraina trebuie să folosească armele occidentale cum dorește

Jens Stoltenberg este în acord cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cere aliaților să permită folosirea armelor occidentale în Rusia. Mai mulți aliați occidentali se tem de escalasarea conflictului.

SUA și alte țări occidentale, furnizoare de armament, se opun ca Ucraina să-l folosească pentru a lovi ținte în Rusia. Pe de altă parte, există și state, precum Marea Britanie care și-au dat acordul.

Secretarul general al NATO este de acord cu Volodimir Zelenski în privința folosirii armelor occidentale. Jens Stoltenberg face apel la aliații occidentali să permită Kievului să atace ținte militare pe teritoriul rusesc. El a vorbit pe acest subiect într-un interviu acordat The Economist. Volodimir Zelenski a cerut statelor occidentale, furnizoare de armament, să-l autorizeze să-l folosească aşa cum doreşte, în scop defensiv.

Secretarul general al NATO a arătat că există state care au ridicat interdicțiile. Stoltenberg s-a referit la Marea Britanie, ai cărei reprezentanți și-au dat acordul în acest sens. De partea cealaltă, între cei care se opun sunt și Statele Unite, principalul furnizor de armament pentru Ucraina.

Jens Stoltenberg, the head of NATO, discusses the war in Ukraine with @zannymb, our editor-in-chief: https://t.co/Qx1RVwhmnb pic.twitter.com/wHAaM9OgHx

— The Economist (@TheEconomist) May 24, 2024