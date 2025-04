Monden Jennifer Lopez vine la București. Biletele concertului s-au pus în vânzare







Jennifer Lopez va susține un concert pe 27 iulie în Piața Constituției, la festivalul Summer in the City. Biletele au fost puse în vânzare luni, cocertul făcând parte din turneul „Up All Night Live”.

Fanii pot cumpăra Meet&Foto Tickets

Biletele, cu prețuri începând de la 400 lei (Early Bird), sunt disponibile pe Entertix.ro. O noutate a evenimentului este că fanii pot cumpăra Meet&Foto Tickets, care le oferă posibilitatea de a interacționa și de a se fotografia cu aceasta, precum și acces la platforma VIP și la zona Diamond Circle, situată în apropierea scenei.

Jennifer Lopez a dorit în mod special să susțină un concert în Piața Constituției, în fața Casei Poporului, care a găzduit cele mai mari concerte ale artiștilor internaționali din Capitală. Concertul face parte din turneul său „Up All Night”, care se desfășoară în mai multe țări din Europa și din Orient, unde cererea de bilete este extrem de mare, unele spectacole fiind deja epuizate.

Prețurile biletelor Early Bird

Pentru concertul din București, prețurile Early Bird sunt:

General Acces: 400 de lei

Golden Circle: 650 de lei

Diamond Circle: 950 de lei

VIP Platform: 1.000 lei

Greet&Foto: 5.000 lei

Potrivit organizatorilor, prețul biletelor va crește pe măsură ce ne apropiem de data evenimentului.

Concertul lui Jennifer Lopez din București este organizat de Marcel Avram, în colaborare cu D&D East Entertainment.

Jennifer Lopez este cunoscută la nivel global

Artista, cunoscută pentru cariera sa de cântăreață, dansatoare și actriță, este o vedetă de succes, cu numeroase premii. Până în prezent, a vândut peste 80 de milioane de albume, a strâns mai mult de 15 miliarde de stream-uri și are aproape 28 de milioane de ascultători lunar pe Spotify.

Jennifer Lopez continuă să fascineze publicul prin rolurile sale. Cele două producții recente de pe Netflix, „Atlas” și „The Mother”, au ajuns pe primul loc pe platformă, iar „The Mother” este, în prezent, unul dintre cele mai vizionate 10 filme din istoria Netflix. În 2025, cel mai recent film al său, „Unstoppable”, a ocupat prima poziție pe Amazon Prime Video la nivel global.