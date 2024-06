Monden Netflix a lansat un nou film care face furori. A urcat deja pe locul 1 în top 10 filme. Video







Netflix a lansat un nou film care face deja furori.. Este vorba despre „Godzilla Minus One” care își face un debut uriaș în Top 10 filme Netflix. Godzilla Minus One a depășit Atlas, scumpul dar teribil film SF cu Jennifer Lopez, care se afla în fruntea listei de ceva vreme.

Netflix, un nou succes cu „Godzilla Minus One”

Filmul japonez a avut un succes neașteptat după ce a ajuns în cinematografe în decembrie 2023. A ajuns la cele mai mari încasări în SUA și Canada. Distribuția a primit și Premiul Oscar pentru cele mai bune efecte vizuale, la Gala din 2024.

Despre acțiunea filmului: În Japonia postbelică, un fost pilot de vânătoare traumatizat se alătură luptei civililor împotriva unui monstru masiv cu capacități nucleare, care le atacă țărmurile. În distribuția filmului sunt actorii: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada

Mai exact, Godzilla atacă insula Odo și ucide tot ce prinde în calea sa. Locuințele oamenilor sunt distruse, iar la un moment dat un pilot va încerca să-l ucidă, dar nu reușește. Misiunea va începe să fie tot mai dificilă, iar lucrurile se complică din momentul în care pilotul își găsește părinții morți.

Acțiunea devine și mai captivantă după decizia pilotului

Pilotul, pe numele său Shikishima va încerca să împuște din avion dinozaurul, dar nu va reuși. Drept urmare, Godzilla va face tot mai multe victime. Godzilla este foarte puternic, având și capacitatea de a emite o căldură foarte mare.

„M-am uitat Godzilla Minus One și am considerat că este un film extraordinar. Am simțit că avea mult din spiritul filmului tău anterior, The Eternal Zero. A avut o profunzime în jurul problemelor legate de povestea principală, chiar dacă povestea principală este Godzilla. Este una captivantă și plină de acțiune. A existat o profunzime minunată a personajelor și un simț minunat al istoriei, pe care l-am apreciat cu adevărat”, a spus câștigătorul Oscarului, Christopher Nolan.

Godzilla Minus One este foarte diferit de recenta franciză americană, Godzilla x Kong, și pare clar unde s-au desprins creatorii iubitori de monștri în dezbaterea despre care abordare funcționează cel mai bine. Când criticii au răsunat în această privință, cursa nu a fost nici măcar strânsă, Godzilla Minus One având un rating nou de 98% pentru Rotten Tomatoes, iar Godzilla x Kong șchiopătând la 54%, potrivit screenrant.com.