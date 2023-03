Jeffrey Dahmer, criminalul în serie celebru pe Netflix. Lucruri din viața sa reală, care nu sunt prezentate în serial

Jeffrey Dahmer este un criminal în serie care a comis mai multe acte de omor, viol, necrofilie și canibalism în perioada 1978 – 1991. Actele de cruzime au fost comise asupra a 17 victime, toate de sex masculin.

Viața criminalul Jeffrey Dahmer a fost ecranizată într-un serial lansat pe platforma Netflix, „Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”. Ulterior a fost făcut și un film documentar denumit „Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes”.

Lucruri mai puțin cunoscute despre celebrul criminal în serie Jeffrey Dahmer

Povestea criminalului în serie care a îngrozit o lume întreagă a fost făcută publică, însă sunt anumite lucruri mai puțin cunoscute despre modul în care acesta acționa sau despre obiceiurile sale. Spre exemplu, el era obsedat de Războiul Stelelor și avea lentile de contact galbene pentru a semăna cu răufăcătorul din „Întoarcerea lui Jedi”, Împăratul. Aceste lentile de contact le purta atunci când mergea în club să își racoleze victimele.

Jeffrey Dahmer s-a născut pe 21 mai 1960 și a fost în zodia gemeni, un semn zodiacal cu dublă personalitate. De aici putem deduce cele două fețe ale sale: una lucidă și caldă, iar alta incontrolabilă și macabră.

Celebrul criminal în serie nu a fost singur la părinți. El a avut un frate mai mic, David, nume ales chiar de Jeffrey Dahmer. Despre fratele mai mic nu se cunosc prea multe informații. Acesta și-a schimbat legal numele pentru a putea începe o viață nouă. Tatăl celor doi frați a dezvăluit că băiatul cel mic are o carieră și o familie.

Mai mulți artiști faimoși au pomenit despre Jeffrey Dahmer în versurile lor, înainte ca acesta să devină atât de cunoscut. Având în vedere că el a fost un criminal în serie, fanii au criticat melodiile în care era amintit acesta. Câteva exemple sunt „Bagpipes from Baghdad” și „Must Be the Ganja” de la Eminem, „ Dark Horse” a lui Katy Perry și „Cannibal”- Kesha.

Jeffrey Dahmer a avut mai multe locuri de muncă dubioase, unde își putea ascunde victimele. Ultimul job l-a avut la o fabrică de ciocolată, iar capul uneia dintre victime a fost păstrat în vestiarul său.

Mai mulți criminali în serie aveau un lucru comun. Modelul de ochelari pe care îi purta Jeffrey Dahmer se numesc aviator, însă ei au fost denumiți ochelari pentru ucigași în serie, deoarece au fost foarte populari în rândul acestora. Un model asemănător de ochelari purta și celebrul Professor, din celebrul serial „Casa de Papel”. Totuși, acesta este un personaj fictiv, nu unul real ca Dahmer.

Mama vitregă a criminalului a declarat că acesta a refuzat să poarte ochelarii în timpul unui proces, motivând că nu dorește să vadă fața nimănui. Dahmer a purtat ochelarii doar atunci când și-a aflat sentința, fiind condamnat la 16 pedepse consecutive pe viață sau 957 de ani de închisoare.

Înainte cu câteva săptămâni de comiterea primei crime, Jeffrey Dahmer a participat la balul de absolvire, alături de Bridget Geiger, care avea 16 ani cu doi ani mai mică decât el. Chiar dacă cei doi au fost parteneri, nu au vorbit prea mult în seara balului.

„A fost speriat de moarte de fete. Era speriat de moarte că aveam de gând să-l sărut”, a declarat Geiger pentru Associated Press după arestarea lui Dahmer, în 1991.

Două companii de bere, implicate în scandal după arestarea criminalului în serie

Compania americană de bere Budweiser a fost dată în judecată de familiile victimelor lui Jeffrey Dahmer. Aceștia susțin că reclama la această băutură, care era preferata criminalul în serie și pe care o consuma înainte de uciderea bărbaților, a jucat un rol vital atât în alcoolismul lui Dahmer, cât și în comportamentul lui deviant.

Budweiser nu este singura companie de bere implicată în acest caz. După ce el a fost mediatizat, o altă companie, denumită Adroit Theory, a creat un bax de bere special numit „Murder Box”. Ediția limitată îi era dedicată lui Dahmer, dar și altor criminali în serie. Campania de marketing a fost criticată aspru de oameni.

Un alt lucru despre care nu se vorbește în cele două ecranizări este legat de benzile desenate făcute de colegul de clasă a lui Jeffrey Dahmer. Acestea au fost intitulate My Friend Dahmer și au devenit un film regizat de Marc Meyers în 2017. Ele prezintă viața tânărului înainte de a deveni un criminal în serie. Acesta este ilustrat în postura de singuratic, în ciuda eforturilor sale de a-și face prieteni.

Jeffrey Dahmer a făcut mai multe declarații care au șocat opinia publică, una dintre ele fiind referitor la gustul pe care îl aveau victimele sale. Acesta a susținut că gustul cărnii de om este asemănător cu cel de filet mignon. Acesta este o bucată de carne luată de la capătul mai mic al mușchiului unei vaci.

În timp ce se afla în închisoare, criminalul în serie a creat un fanbox, unde oamenii îi puteau trimite scrisori. El a primit și bani, strângând aproximativ 12.000 de dolari.