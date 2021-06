Victima acestui jaf destul de ciudat a fost cântărețul de muzică populară Mihai Priescu. La doi ani de la acest incident, el relatează ce măsuri a luat ca să-și protejeze avutul și să nu mai treacă prin astfel de momente.

S-a întâmplat în urmă cu doi ani, în noaptea de Revelion. Casa interpretului de muzică populară Mihai Priescu a fost prădată de hoți. Aceștia au profitat de faptul că nimeni nu era acasă și și-au făcut de cap. Au furat mai multe kilograme de aur, pe care artistul le avea în casă, între care și proteza de aur pe care a primit-o moștenire de la bunica sa.

Dinții bunicii au fost cei care au i-au ajutat pe polițiști să îi prindă pe infractori. E drept, mult prea târziu.

Spărgătorii au fost prinși abia după un an, astfel că Mihai Priescu nu a mai reușit să recupereze nimic din pierdere. În schimb, a decis să-și ia măsuri de siguranță, astfel încât să nu mai treacă prin astfel de momente neplăcute.

„Din păcate, nu am reușit sa recuperez nimic, pentru că hoții au fost prinși cu întârziere. Între timp, mai dăduseră și alte spargeri și au fost și alte persoane păgubite. Hoții se mișcau foarte rapid și scăpau imediat de «marfă», aveau rețele în mai multe zone ale țării, a povestit Mihai Priescu.

S-a blindat cu sisteme de alarmă și supraveghere

După jaf, Mihai Priescu a decis să-și monteze în casă un sistem de alarmă, camere de supraveghere și să încheie un contract cu o firmă de protecție și pază. Peste toate, el și-a luat și un câine de pază, un ciobănesc belgian malinois, un patruped foarte bun și foarte devotat casei. Deja acesta a devenit un membru al familiei.

„Nu pot să zic că am rămas cu sechele, dar o anumită teamă și nesiguranță s-a instalat. Mai ales atunci în perioada când s-a întâmplat asta. Imediat am luat decizia de a blinda, cum s-ar zice, casa și am trecut la fapte. Am instalat foarte multe camere de supraveghere, alarmă, am făcut și un contract cu o firmă privată de pază. Pe lângă cele enumerate am achiziționat și un câine ciobănesc belgian malinois, care deja face parte din familie. Foarte bun pentru pază, foarte iubitor cu familia și foarte devotat”, a declarat Mihai Priescu.

