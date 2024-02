Jador, moment viral la Survivor All Stars. Ce a făcut cântărețul

Ediția de joi seară a emisiunii Survivor All Stars nu a fost lipsită de momente tensionate. Nominalizările au curs pe bandă rulantă pentru celebrități, însă Jador a stârnit hohote de râs în rândul telespectatorilor!

Ce gafă a făcut Jador

Totul a început după ce Faimoșii au pierdut jocul de imunitate în fața Războinicilor. Astfel, un alt faimos a fost obligat să plece din Republica Dominicană și să se întoarcă în România. Ei bine, seara trecută la Survivor au avut loc mai multe surprize. Asta pentru că două faimoase au părăsit competiția, una din motive medicale, cealaltă pentru că a pierdut ultimul joc al serii.

Faimoșii l-au votat pe bandă rulantă pe Jorge, iar Jador a oferit votul final către Elena Marin. Cei doi au mers la „duel”, iar cea care a pierdut a fost concurenta. Jador a reușit și în ediția de joi să stârnească reacții inedite, după ce i-a greșit numele lui Jorge. Atunci când a mers să scrie pe bilețel pe cine vrea să trimită acasă, faimosul a scris greșit numele cântărețului. A scris „Horhe” pe bilețel, fapt care a stârnit hohote de râs printre telespectatori.

„Cred că așa se scrie, cum se aude în română”, a spus Jador, după ce l-a votat pe Jorge să plece acasă.

Mica lui greșeală a devenit virală în mediul online. A fost evident că Jador nu știa cum se scrie numele de scenă al colegului său de breaslă. Jorge a rămas în competiție după ce a eliminat-o pe Elena Marin.

Cine a părăsit competiția

Roxana Nemeș a fost eliminată din competiția Survivor All Stars din motive medicale. Această situație pare să fie una deja cunoscută, deoarece Roxana s-a confruntat cu aceleași probleme și în sezonul precedent. Echipa ei a suferit o înfrângere în jocul pentru recompensă, iar decizia de eliminare a fost anunțată de către Daniel Pavel. Emoțiile au fost puternice pentru Roxana Nemeș după ce a primit confirmarea că trebuie să părăsească competiția.

„Sunt foarte emoționată, mă țin foarte tare ca să nu lăcrimez, pentru că am iubit experiența Survivor și am iubit experiența Survivor All Stars. A fost o onoare și o mândrie să fiu aici printre cei mai buni și vă mulțumesc din suflet tuturor. Mi-am promis mie și familiei mele că nu o să fac rabat la sănătate. Vă mulțumesc din suflet! Să fiți buni!”, a spus vedeta, după eliminare.

Echipa Faimoșilor, afectată de eliminare

Echipa Faimoșilor este afectată de eliminarea Roxanei. De altfel, Jador a fost primul care a reacționat. Artistul a arătat că regretă plecarea colegei lui.

„A plecat cea mai sexy!”, a fost reacția lui Jador.

De asemenea, Elena Marin se numără printre cei eliminați. Vedeta a fost dezamăgită de eliminare, însă și ea se confruntă cu probleme de sănătate.

Celebritățile au suferit o înfrângere în „Jocul pentru Imunitate”, iar regulile competiției spun că trebuie să piardă încă un concurent, după eliminările Andreei Tonciu și Elenei Ionescu. Totodată, Jador a reușit să obțină colanul de imunitate individuală. Acesta a amenințat că îl va vota pe Zanni.