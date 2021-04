26 aprilie

Jack Ryan, unul dintre cei mai prolifici spioni. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 26 aprilie s-au născut împăratul Marc Aureliu, Eugene Delacroix, Michel Fokine, Charles F. Richter, Rudolf Hess, Alfred Krupp, A.E. van Vogt, Ştefan Augustin Doinaş, Adriana Trandafir.

Pe 26 aprilie în calendarul creștin-ortodox fix sunt Sfinții: Vasile din Amasia, Chiril, Chindeu şi Tasie din Axiopolis (Cernavodă). În calendarul mobil este Sfânta și Marea Luni. Denie. Începe Săptămâna Patimilor. Nimic în ”Kalendar”.

La noapte este Lună plină, cu Luna la perigeu, adică în cel mai apropiat punct de Pământ. Supermoon, sau Pink Moon, fiind Luna plină din aprilie, în America, unde totul este ciudat, ca să nu zic prostesc. Se așteaptă un flux foarte ridicat, așa că am indicat Clubului Căutătorilor de Comori să încerce detașarea și tractarea unei nave eșuate, dar nu foarte grav, în Atlantic, aproape de Ecuator. De la Club, din insula unde se află, a plecat în marș spre nava naufragiată ”drăcovenia” un fost vas-pilot, transformat după nevoile Clubului. Acum are două elici propulsoare imense, o structură întărită și o putere de 100.000 de cai-putere, cam cât un distrugător modern. Este vasul de salvare pe care Clubul îl folosește, uneori îl închiriază, pentru remorcarea navelor cu probleme. Sper că totul o să se termine cu bine, echipajul navei eșuate se săturase de plajă și banane. Bun, povestea este lungă!

”Evenimentul Zilei” din 26 aprilie 1986 a fost explozia de la centrala atomoelectrică de la Pripiat-Cernobâl, din Ucraina. Dezastrul a fost imens, cu foarte multe pierderi de vieți omenești, atunci și în timp, radioactivitatea afectând până și oile din Țara Galilor. Sursă ”Book of Days”, pagina 214. Mai multe vezi: https://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-dupa-30-de-ani-cernobal-o-bomba-atomica-cu-ceas.html.

O curte federală americană din statul Maryland a pronunțat, recent, o hotărâre privind personajul Jack Ryan, unul dintre cei mai prolifici spioni de la Hollywood. Astfel, în ciuda faptului că a citit aproape 90 de pagini de analiză juridică și a revizuit evenimente care datează din anii 1980, judecătorul nu a putut stabili cine deține în prezent drepturile pentru crearea personajului Jack Ryan.

În Statele Unite, un personaj fictiv descris într-o operă mai mare, cum ar fi un roman, sau un film, se poate bucura, în anumite circumstanțe, de protecția drepturilor de autor, independent de opera în care apare. Concret, aceasta înseamnă că nimeni nu poate profita de notorietatea sau de folosirea unui personaj protejat fără permisiune, de exemplu prin publicarea unei adaptări a originalului.

Desigur, nu toate personajele sunt protejate automat și trebuie remarcat faptul că această protecție nu este prevăzută de lege, dar a evoluat pe parcursul jurisprudenței.

Există două criterii principale care pot fi aplicate pentru a determina dacă un caracter este protejat. Astfel, conform primului criteriu, un personaj poate beneficia de protecția dreptului de autor dacă are caracteristici fizice și comportamentale suficient de bine definite și dacă prezintă mai multe elemente specifice și unice de exprimare. Al doilea criteriu impune ca personajul „să fie subiectul principal al poveștii relatate” sau să fie în centrul intrigii. Atunci când un personaj descris în formă scrisă, sau vizuală, poate îndeplini cel puțin unul dintre aceste două criterii, este probabil ca acesta să se califice pentru protecția drepturilor de autor.

De când a apărut pentru prima dată romanul lui Tom Clancy, The Hunt for Red October în anul 1984, milioane de oameni au citit aventurile lui Jack Ryan. Milioane de cinefili au văzut apoi, actori celebri precum Alec Baldwin, Harrison Ford și John Krasinski care l-au interpretat pe Jack Ryan atât în ​​producții de film cât și de televiziune.

Din păcate, pentru justițiabili, contextul contractului care determină proprietatea drepturilor de autor pentru personajul Jack Ryan, pare a fi chiar mai complex decât cel mai palpitant film de spionaj.

În acordul inițial pentru publicarea lui „Octombrie Roșu”, Tom Clancy a acordat editorului „drepturi exclusive la nivel mondial” și orice „drept de autor supraviețuitor” al operei. Editorul a vândut apoi anumite drepturi de proprietate intelectuală studiourilor de producție Paramount Pictures, în timp ce Clancy a continuat să scrie alte cărți.

Tom Clancy a înființat apoi Jack Ryan Enterprises, Ltd. (JREL) și a făcut noi contracte cu Viacom pentru un serial TV, înainte de a fonda Jack Ryan Limited Partnership (JRLP) cu soția sa de atunci, Wanda King.

După circa 30 de ani de căsătorie, Wanda King și Tom Clancy au decis să divorțeze, iar acordul de separare a împărțit și a transferat unele active de proprietate intelectuală între foștii soți, Wanda King primind 40% din profituri.

Pentru a complica lucrurile și mai mult, Tom Clancy a creat și o altă companie, Rubicon, la mijlocul anilor 1990.

După moartea sa, în 2013, moștenirea sa a permis diverșilor scriitori să continue franciza în același spirit .

A doua soție, văduva sa, Alexandra Clancy, pretinde acum o parte din redevențele colectate de JREL și JRLP. În special, aceasta susține că anumite drepturi de proprietate intelectuală nu au fost niciodată transferate în mod corespunzător în primă instanță și încearcă, de asemenea, să pună capăt acordurilor anterioare, pentru a recupera drepturile la The Hunt for Red October.

Luând în considerare toate aceste elemente, nu este surprinzător faptul că situația comercială și juridică a personajului fictiv Jack Ryan a rămas deosebit de ambiguă din punct de vedere juridic.

După cum s-a menționat în hotărâre, „regula fundamentală în interpretarea contractelor, în Statele Unite, este de a pune în aplicare dorințele părților”. De exemplu, judecătorul a analizat pe larg dacă Tom Clancy era într-adevăr angajatul companiilor sale. Acest punct este deosebit de important, întrucât, conform jurisprudenței americane a unei „slujbe cu remunerație”, angajatorul sau orice altă persoană pentru care a fost efectuată lucrarea cu remunerație, este considerat „autorul” în materie, nu chiar creatorul. Deși această distincție poate părea la prima vedere anecdotică, este esențială pentru încercarea de a determina validitatea unui contract care vizează cedarea sau transferul drepturilor de proprietate intelectuală. Unele dispoziții din contracte par să contrazică faptul că Tom Clancy și urmașii săi ar mai beneficia de drepturi de proprietate asupra personajului Jack Ryan pentru a-l mai putea folosi în alte opere.

Situația fiind atât de complicată, judecătorul a considerat că doar un juriu rezonabil, poate chiar un Mare Juriu, s-ar putea pronunța asupra speței în cauză, într-o acțiune ulterioară.

Fiindcă a venit vorba despre el, poate o să revăd ”The Hunt for Red October”, sau, un film de colecție ”The China Sydrom”, un film din anul 1979 cu Jane Fonda, Jack Lemmon și Michael Douglas. Și dacă mai am timp, o să joc un nivel din STALKER Call of Pripyat, un game FPS care amintește, prin atmosferă, de celebrul film ”Stalker” al lui Tarkovski. Un joc horror despre Cernobâl făcut de ucrainieni. Au umor!

Ascultați ce vă spun, avem mereu speranța unei noi șanse, deoarece mâine este un fenomen astronomic, adică este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 26 aprilie 2021

BERBEC O zi favorabilă, în sensul că dacă te limitezi la activităţile obişnuite, ziua va trece liniştită, calmă. O situaţie din trecut te îngrijorează, dar astăzi poţi lucra la rezolvarea ei. Ziua de astăzi este favorabilă în toate, mai puţin în domeniul sentimental. Niciun obstacol în perspectivă, negociază, căuta alianţe şi acceptă, dacă nu se poate altfel, mici compromisuri. O discuție importantă la mijlocul zilei, la prânz, te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Nimic important, este un amănunt, repet.

TAUR Astăzi nu lua împrumuturi de la bănci, nu semna hârtii, contracte, care atrag răspunderea ta juridică. Amână toate întîlnirile importante sau deciziile privind achiziţii, cheltuieli mari. O posibilă schimbare. Analizează bine înainte să porneşti pe un nou drum. Ceea ce începi azi poate aduce, însă, rezultate bune. Nu lua visurile drept realitate, promisiunile drept garanţii! Nu intra în discuţii asupra patrimoniului comun, sau a unor proprietăţi pe care le împarţi cu alţii. Afacerile sentimentale sunt moderat aspectate, mai curînd spre bine, sănătatea la fel!

GEMENI Vorbeşte mai puţin şi zâmbeşte mai mult – este reţeta de succes pentru ziua de astăzi! Comunicare nu este în aspecte bune, aşa că nu poţi convinge folosind atributul tău zodiacal forte. Azi este bine să fii mai sigur pe tine, mai hotărât! Totuşi, e bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumpări materiale noi pentru finisajele, sau reabilitarea casei tale. Ascensiunea ta din ultimul timp şi ultimile mişcări profitabile atrag invidii şi bârfe. Nu le lua în considerați, sunt făcute ca să te supere, vezi-ți senin de treaba ta.

RAC Zi favorabilă pentru activitatea cotidiană, eşti avantajat în profesie, sau meserie. Astăzi caută cu grijă prilejurile ca să te afirmi, să ieşi în evidenţă, fără să fii ostentativ sau obositor. Ceva pare că te reţine astăzi, dar este ziua ideală pentru dicuții online cu prietenii, după orele de program. Puteţi petrece clipe plăcute împreună, vorbind mult şi depănând amintiri din vacanţe! Nu te poţi substitui lor, nu poţi impune propriile gusturi, dar poţi să te simţi bine! Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi solicită ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent,

LEU Nu te înşela singur, nu-ţi face scenarii grandioase, care, cu siguranţă, vor fi contrazise de realitate. „Mic este frumos!” Oare nu sunt frumoşi copiii şi puii animalelor, pisoii, căţeii? Sunt mari, sau mai mici interese în joc! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în cursul dimineţii. Gândeşte de zece ori şi vorbeşte o singură dată! Primeşti şi nişte veşti care te încurcă! Este şi o zi cînd se pot petrece evenimente neplăcute în sfera familiei şi a prietenilor, care sunt malefic aspectate. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară a valorilor şi propriile aspiraţii.

FECIOARĂ Astăzi nu arunca banii pe tot felul de substanţe alimentare dubioase. Sistemul tău digestiv e delicat, de natura zodiei, aşa că trebuie să foloseşti alimente naturale tradiţionale, verificate. Configuraţia astrală avantajează proiectele personale şi/sau domeniul sentimental. Azi trebuie să folseşti diplomaţia şi politeţea, pe care, de altfel, ştii foarte bine să le pui în valoare. Fii foarte atent la surselor tale de venituri. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Poate este vremea să-ţi diversifici activitatea. Vin vremuri foarte grele, probabil că economia se va zdruncina serios, şi tot oamenii cinstiţi o să sufere, aşa că trebuie să te pregăteşti de pe acum.

BALANŢĂ Prietenul la nevoie se cunoaşte, dar nu încerca să verifici proverbul, pentru că poți avea surprize neplăcute. Mai bine ajută-i tu, fără iluzii, pe cei pe care îi consideri prieteni. E puţin cam târziu să te cuprindă regretele pentru greşelile din trecut. Încercă să eviţi aceste momente jenante când îţi plângi de milă! O zi cam melancolică, dar te poţi distra pe seară! Nu te apuca de lucruri noi mai ales din afara sferei tale, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, întâlnirile de afaceri sau sociale, discuţiile, negocierile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în economic-social-politic-dragoste.

SCORPION Între tine şi o zi favorabilă se interpune doar cinismul tău. Nu poţi accepta că stelele îţi sunt favorabile în toate domeniile. „Dacă este o capcană”, gândeşti patetic şi bănuitor! Magnetismul personal este în creştere – poţi lămuri unele situaţii, sau să faci unele alegeri. Pe plan profesional trebuie să iei imediat unele măsuri, decizii care nu mai suferă amânare. Totuşi ai o veste despre nişte pagube, nişte pierderi de bani. La o verificare mai atentă vei vedea că pierderile respective nu sunt nici aşa de mari şi ca nici nu te interesează pe tine personal în mod deosebit.

SĂGETĂTOR Astăzi te îngrijorează o situaţie, ba nici la muncă treburile nu merg bine. Totuşi, stelele îţi şoptesc să ai încredere, viitorul îţi este favorabil, vine Soarele şi pe strada ta! Nu prea eşti stăpân pe logica vorbelor tale. Dacă te hotărăşti să spui minciunele amoroase, fii atent la cum potriveşti cuvintele. Amorul este favorizat astăzi, dar comunicarea, nu! Profesional vorbind, trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante – este concluzia zilei de astăzi. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea, nimic nu este ceea ce pare a fi!

CAPRICORN Nu te lăsa intimidat sau chiar păcălit, chiar dacă momeala este siguranţa ta. Evită astăzi orice negociere, înțelegere, care conduce către stabilirea unei înţelegeri în care ai obligaţii. Comunicarea este avantajată. Stelele îţi conferă un dar al negocierii şi al convingerii. Nu te pierde în discuţii sterile, ci mergi direct la miezul problemei. Stelele indică, nu obligă! Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. Nu apare nici o ameninţare serioasă, nici în stele, nici pe piaţă. În perioada menţionată afacerile de inimă (nu cardiologice) sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări.

VĂRSĂTOR Conjunctura indică relaţii bune cu semnele de foc şi apă. În special, Berbecii şi Scorpionii te pot ajuta mult. Astăzi, dacă poți, evită semnele de pământ şi în special semnele de aer. Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să se anuleze unele aspectele nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Îţi este mult mai convenabil să fi producătorul şi regizorul piesei cotidiene decât unul dintre actorii de pe scenă. Poate o să ai mai puţină glorie şi aplauze, dar cu siguranţă mai multă stabilitate şi mai multe crtitudini.

PEŞTI Dacă ești într-un impas, astăzi amână. Sigur, dacă este în puterea ta şi nu eşti obligat de viaţă. În care caz, mai bine cere ajutor ca să câștigi timp. Timpul soluţionează aprope orice! Cu toată situaţia financiară precară, astăzi eşti foarte entuziast şi optimist. Prietenii te apreciază pentru că buna ta dispoziţie este contagioasă, benefică şi… rară în aceste timpuri! Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Pe total: zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare. După masa de prânz evită discuțiile de afaceri strategice, sau plăţile cu numerar.