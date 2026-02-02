Jack Lang, fost ministru francez al Culturii, recunoaște legătura cu Jeffrey Epstein: Am fost foarte mirat când am descoperit infracţiunile

Fostul ministru francez al Culturii și actual președinte al Institutului Lumii Arabe de la Paris, Jack Lang, a declarat luni, pentru AFP, că își asumă pe deplin legăturile pe care le-a avut în trecut cu Jeffrey Epstein, într-o perioadă în care „nimic nu lăsa să se bănuiască” implicarea acestuia într-o rețea de infracționalitate.

Potrivit documentelor făcute publice vineri de Deparamentul de Justiție al SUA, numele lui Jack Lang, în vârstă de 86 de ani, precum și cel al fiicei sale, Caroline, apar în mai multe schimburi de mesaje cu infractorul sexual american, decedat în 2019.

Reacționând la aceste dezvăluiri, Lang a declarat că a fost profund afectat de informațiile apărute. „Am fost profund lovit de dezvăluirile” privind activitățile infracționale ale lui Jeffrey Epstein, „cum sunt astăzi să fiu asociat cu un infractor, adesea indirect, uneori cu o intenţie reală de a-mi face rău. În consecinţă, sunt hotărât să acţionez în justiţie pe oricine va propaga în ceea ce mă priveşte afirmaţii ameninţătoare, de incitare la ură şi defăimătoare”, a spus Jack Lang.

Jack Lang a fost una dintre figurile marcante ale stângii franceze, ocupând funcția de ministru al Culturii în perioadele 1981–1986 și 1988–1993, în timpul celor două mandate prezidențiale ale lui François Mitterrand. Este cunoscut pentru inițierea unor evenimente populare precum Sărbătoarea Muzicii și Zilele Patrimoniului. De asemenea, a condus Ministerul Educației Naționale în intervalele 1992–1993 și 2000–2002.

După organizarea bicentenarului Revoluției Franceze din 1989, Lang și-a continuat cariera în plan cultural, devenind în 2013 președinte al Institut du monde arabe, mandat prelungit în 2023 pentru încă trei ani.

În comunicatul transmis AFP, fostul ministru a precizat că l-a cunoscut pe Epstein „în urmă cu circa 15 ani”, prin intermediul regizorului american Woody Allen. Lang a explicat că Epstein a reușit să câștige aprecierea celor din jur prin cultura și erudiția sa.

„Ne-a sedus pe toţi prin erudiţia, cultura, curiozitatea sa intelectuală”, a afirmat Lang, amintind și de „bunătatea” arătată de Epstein în momentul decesului fiicei sale, Valérie Lang.

Fostul ministru a subliniat că nu obișnuiește să verifice trecutul judiciar al persoanelor cu care intră în relații de simpatie. „Când stabilesc cu cineva un raport de simpatie, nu am obiceiul de a-i solicita interlocutorului meu cazierul judiciar. Am încredere. (...) Am fost foarte mirat când am descoperit infracţiunile de care se făcea vinovat”, a spus acesta.

Lang a insistat că principiile care i-au ghidat viața sunt incompatibile cu faptele lui Epstein.

„Valorile umane care mă caracterizează, de demnitate şi de probitate în special, acelea care mi-au construit viaţa de bărbat şi de cetăţean, sunt radical străine de aceste practici odioase. Gândurile mele se vor îndrepta mereu către victimele, numeroase, ale unor astfel de acţiuni”, a declarat el.

În încheierea comunicatului de presă, Jack Lang a reiterat că își asumă relațiile din trecut, dar doar în contextul în care faptele lui Epstein nu erau cunoscute public. „Îmi asum pe deplin legăturile pe care mi le-am putut crea, într-un moment în care nimic nu lăsa să se bănuiască că Epstein ar putea fi în centrul unei reţele infracţionale. Dacă aş fi fost informat, aş fi pus capăt, sincer, relaţiilor mele cu el”, a afirmat fostul ministru.

Ministerul american al Justiției a anunțat vineri finalizarea publicării documentelor legate de Jeffrey Epstein, susținând că a respectat astfel cerința administrației Trump privind transparența totală într-un dosar cu impact politic major.

Jeffrey Epstein a fost găsit spânzurat în celula sa din New York, în 2019, înainte de a fi judecat pentru organizarea unui sistem de exploatare sexuală a unor minore.