Ivan Toney, reținut în Londra după un incident violent într-un bar
- Cristi Buș
- 9 decembrie 2025, 16:48
Ivan Toney, internațional englez și jucător al lui Al-Ahli, a fost reținut de autoritățile britanice după un incident într-un bar din Londra, în care un fan a fost rănit grav.
Filmul evenimentului care a dus la reținerea lui Ivan Toney
Un incident grav petrecut într-un bar din Londra îl aduce din nou în prim-plan pe Ivan Toney, internațional englez cu șapte selecții. Fotbalistul a fost reținut de autorități după ce ar fi lovit cu capul un tânăr aflat în local. Evenimentul s-a petrecut într-un spațiu public aglomerat, iar conflictul a izbucnit spontan, în urma unei interacțiuni scurte dintre jucător și mai mulți clienți.
Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, Toney se afla într-un bar din capitala Marii Britanii atunci când a trecut pe lângă o masă la care se aflau mai mulți tineri. Unul dintre aceștia l-ar fi recunoscut și ar fi reacționat imediat, încercând să se apropie de fotbalist pentru a face o fotografie. Gestul a fost interpretat de jucător ca fiind agresiv.
În acel moment, potrivit relatării unui martor, Toney a strigat: „Dă-te jos de pe mine. Dă-te jos de pe mine!”, după care l-a lovit cu capul pe unul dintre tinerii aflați la masă. Scena s-a desfășurat în câteva secunde și a fost observată de mai multe persoane din local.
Prima explicație pentru reacția brutală a jucătorului britanic
Același martor susține că fotbalistul purta bijuterii și un ceas de mare valoare. Potrivit percepției acestuia, Toney ar fi putut crede că tânărul care l-a apucat de gât încerca să îl agreseze pentru a-i fura lanțul sau ceasul.
Victima a suferit mai multe leziuni
Tânărul care a fost lovit a suferit mai multe leziuni. Conform primelor informații medicale, acesta ar avea o fractură la nivelul nasului și o fractură la degetul inelar. Rănile sunt considerate serioase și necesită îngrijiri medicale.
Prezența unor fracturi încadrează incidentul într-o zonă juridică mai gravă decât o simplă altercație verbală sau un conflict minor. Autoritățile trebuie să stabilească dacă fapta se încadrează într-o formă de agresiune cu consecințe corporale.
Ivant Toney a fost reținut de autorități
Ivan Toney a fost reținut pentru audieri. Poliția analizează imaginile din interiorul localului, declarațiile martorilor și raportul medical al victimei.
Ancheta va stabili cu exactitate dacă fotbalistul a acționat în legitimă apărare, dacă a existat o provocare reală sau dacă reacția sa a fost complet disproporționată. Doar în urma acestor verificări va fi decis cadrul juridic al cazului.
Până la finalizarea procedurilor, Toney beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Ivan Toney a fost implicat și într-un scandal privind pariurile sportive
Ivan Toney are 29 de ani și este internațional englez, cu șapte apariții în echipa națională. A fost unul dintre cei mai apreciați atacanți din Premier League în perioada în care a evoluat la Brentford. Evoluțiile sale l-au adus în atenția selecționerilor, iar prestațiile din campionat l-au transformat într-un jucător extrem de vizibil.
În prezent, Toney evoluează la Al-Ahli, după transferul realizat în Arabia Saudită. Mutarea sa a făcut parte din valul de transferuri ale jucătorilor europeni spre campionatele din Golf. Schimbarea a fost una importantă din punct de vedere profesional și financiar.
Incidentul din Londra vine într-un moment sensibil al acestui nou capitol de carieră. Cluburile din Arabia Saudită sunt preocupate nu doar de performanțele sportive, ci și de imaginea publică a jucătorilor transferați. Orice problemă de natură juridică poate avea consecințe contractuale.
Ivan Toney nu este la primul episod controversat din carieră. În trecut, a fost suspendat pentru încălcarea regulamentului privind pariurile sportive.
