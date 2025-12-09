Ivan Toney, reținut în Londra după un incident violent într-un bar

Ivan Toney, internațional englez și jucător al lui Al-Ahli, a fost reținut de autoritățile britanice după un incident într-un bar din Londra, în care un fan a fost rănit grav.

Un incident grav petrecut într-un bar din Londra îl aduce din nou în prim-plan pe Ivan Toney, internațional englez cu șapte selecții. Fotbalistul a fost reținut de autorități după ce ar fi lovit cu capul un tânăr aflat în local. Evenimentul s-a petrecut într-un spațiu public aglomerat, iar conflictul a izbucnit spontan, în urma unei interacțiuni scurte dintre jucător și mai mulți clienți.

Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, Toney se afla într-un bar din capitala Marii Britanii atunci când a trecut pe lângă o masă la care se aflau mai mulți tineri. Unul dintre aceștia l-ar fi recunoscut și ar fi reacționat imediat, încercând să se apropie de fotbalist pentru a face o fotografie. Gestul a fost interpretat de jucător ca fiind agresiv.

În acel moment, potrivit relatării unui martor, Toney a strigat: „Dă-te jos de pe mine. Dă-te jos de pe mine!”, după care l-a lovit cu capul pe unul dintre tinerii aflați la masă. Scena s-a desfășurat în câteva secunde și a fost observată de mai multe persoane din local.

Același martor susține că fotbalistul purta bijuterii și un ceas de mare valoare. Potrivit percepției acestuia, Toney ar fi putut crede că tânărul care l-a apucat de gât încerca să îl agreseze pentru a-i fura lanțul sau ceasul.

Tânărul care a fost lovit a suferit mai multe leziuni. Conform primelor informații medicale, acesta ar avea o fractură la nivelul nasului și o fractură la degetul inelar. Rănile sunt considerate serioase și necesită îngrijiri medicale.

Prezența unor fracturi încadrează incidentul într-o zonă juridică mai gravă decât o simplă altercație verbală sau un conflict minor. Autoritățile trebuie să stabilească dacă fapta se încadrează într-o formă de agresiune cu consecințe corporale.

Ivan Toney a fost reținut pentru audieri. Poliția analizează imaginile din interiorul localului, declarațiile martorilor și raportul medical al victimei.

Ancheta va stabili cu exactitate dacă fotbalistul a acționat în legitimă apărare, dacă a existat o provocare reală sau dacă reacția sa a fost complet disproporționată. Doar în urma acestor verificări va fi decis cadrul juridic al cazului.

Până la finalizarea procedurilor, Toney beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Ivan Toney are 29 de ani și este internațional englez, cu șapte apariții în echipa națională. A fost unul dintre cei mai apreciați atacanți din Premier League în perioada în care a evoluat la Brentford. Evoluțiile sale l-au adus în atenția selecționerilor, iar prestațiile din campionat l-au transformat într-un jucător extrem de vizibil.

În prezent, Toney evoluează la Al-Ahli, după transferul realizat în Arabia Saudită. Mutarea sa a făcut parte din valul de transferuri ale jucătorilor europeni spre campionatele din Golf. Schimbarea a fost una importantă din punct de vedere profesional și financiar.

Incidentul din Londra vine într-un moment sensibil al acestui nou capitol de carieră. Cluburile din Arabia Saudită sunt preocupate nu doar de performanțele sportive, ci și de imaginea publică a jucătorilor transferați. Orice problemă de natură juridică poate avea consecințe contractuale.

Ivan Toney nu este la primul episod controversat din carieră. În trecut, a fost suspendat pentru încălcarea regulamentului privind pariurile sportive.