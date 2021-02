Istoria secretă. Silviu Brucan și legăturile sale cu serviciile secrete străine. Între anii 1940-1944, Silviu Brucan a activat în organizația de partid a tineretului, devenind ulterior membru al Partidului Comunist Român, militând pentru crearea acestui partid.

Interesant este faptul că la începuturile sale politice, acesta promova ideologia marxistă, pentru ca în partea finală a funcționării regimului condus de Ceaușescu, să susțină dezintegrarea construcției politice la edificarea căreia își adusese o importantă contribuție. În 1944, devine secretar general de redacție al ziarului Scânteia, devenind astfel un talentat jurnalist.

Legături cu ofițeri de informații ai mai multor state

Trecut pe linie de partid în domeniul diplomatic, fiind ambasador în Statele Unite în 1955, și reprezentant ONU între 1959-1962, Silviu Brucan și-a “conferit” dreptul de a întoarce spatele României și de a-și promova noua orientare spre valorile Vestului. Nemulțumit de maniera în care Nicolae Ceaușescu înțelegea și aplica principiile idealului marxist, Brucan își creează legături cu ofițeri de informații ai mai multor state.

Începând cu anul 1966, în perioada 25 februarie-15 martie, îi sunt interceptate trei scrisori cu conținut dușmănos expediate din București către ziarele New York Times, New York Tribune, Washington Post din SUA, semnate sub numele Irving Sutton, prin care calomniază politica R.S.România în problema minorității evreiești. În acest context, Securitatea a făcut o expertiză grafologică a probei de scris pentru a a afla dacă semnatarul acelor materiale este Silviu Brucan, membru PCR, de naționalitate ebraică. (1)

În timpul în care acesta era plecat cu diferite misiuni în străinătate, nu a încetat acțiunile de procurare și consolidare a legăturilor cu ofițeri străini precum, Kirschen Leonard, spion american și Vișan Alexandru, spion englez. În perioada anilor 60-70, cele mai strânse legături le avea cu America și Anglia, urmând ca ulterior să ia în calcul o deschidere și către Moscova.

Istoria secretă. Silviu Brucan și apropierea de Ion Iliescu

Ulterior, interesul lui Brucan fiind concentrat pe probleme sociale, a început o lucrare privind sociologia relațiilor internaționale în SUA. În urma publicării acestei lucrări, Brucan era invitat de către americani la diferite conferințe pe probleme privind democrația, rezervările pentru hotel și avion fiind făcute și achitate direct de către americani.

Legăturile acestuia cu America erau destul de strânse, la finalul fiecărui an trimițând felicitări prietenilor și partenerilor de acolo. A menținut legătura cu Harry Barnes, fost ambasador SUA la București și cadru al CIA, cât și cu alți diplomați americani cu care se întâlnea frecvent la recepții și acțiuni protocolare.

Tot înspre finele anilor 60, arhivele Securității conțin documente ce consemnează o apropiere între Silviu Brucan și Ion Iliescu. La data de 14.08.1967, acesta are o convorbire cu Iliescu ce vorbea din cabinetul ministrului Mănescu, pe care Brucan îl întreabă dacă există vreo șansă să fie primit la tovarășul ministru. Iliescu îi spune că momentan e foarte greu, dar că o să îl anunțe; Iliescu îl anunță de trei cetățeni care doreau să participe la celebrarea Daciei Nouă, însă Brucan îi transmite că nu are încredere în ei, iar Iliescu îi mulțumește. Ulterior, cei doi au fost văzuți împreună în 7 iunie 1988 la un vernisaj.

Conflictul cu Ceaușescu

În anii 80, Silviu Brucan devine mult mai vocal împotriva lui Nicolae Ceaușescu, contestând regimul său printr-o afirmație făcută pe postul de radio Europa Liberă la data de 11.12.1987. Afirmase că protestele muncitorești de la Brașov au dus la crearea unei crize în relațiile partidului cu clasa muncitoare.

Conform unor documente găsite în Arhivele Securității, într-o notă dată de Aristotel Stamatoiu, către Mortoiu Aurelian, în 1987, se menționează că Silviu Brucan are legături cu Institutul de Studii privind Securitatea Est-Vest din New York, institut folosit ca acoperire a unor activități ale CIA pe linie de dezinformare și propagandă în favoarea ideilor diversioniste ale administrației SUA. Această informație a fost confirmată și de un fost ofițer de informații externe al cărui nume nu este relevant în acest moment.

Legăturile cu ambasada americană

Legăturile cu ambasada americană erau destul de strânse deoarece la data de 30.05.1988, acesta s-a dus la domiciliul șefului Secției Politice din strada Belgrad nr. 8, unde a apărut și ambasadorul american. Pentru activitatea sa, acesta era remunerat lunar de către americani cu 400-500 de dolari.

Anul 1989 l-a găsit pe Silviu Brucan în postura celui care avea condeiul în mână privind restructurarea regimului socialist din România. Conform arhivelor Securității, la data de 11.03.1989, ambasadorul olandez a fost vizitat de Silviu Brucan între orele 08:25-09:30 la reședința sa, venind și plecând pe jos. Obișnuia să îl viziteze aproape în fiecare săptămână, sâmbăta sau duminica, în același interval orar.

De asemenea, la data de 03.04.1989, adjunctul șefului misiunii de la ambasada Americii i-a cerut lui Brucan să se întâlnească la prânz. David Kamporl a declarat faptul că: Brucan s-a aflat în compania unor cadre ale CIA timp de două săptămâni, iar pe 1 iunie 1989, ambasadorul american însoțit de consilierul politic au cerut să îl întâlnească pe acesta. (2)

Scrisoarea celor șase

Însă, ceea ce l-a ridicat pe Silviu Brucan la rangul de fondator al “democrației” românești, cât și al unui opozant direct al lui Ceaușescu, a fost telefonul dat în data de 10.03.1989, orele 20:47 la BBC Londra, unde a transmis o scrisoare redactată de el și alte 5 persoane.

Această scrisoare poartă denumirea de “Scrisoarea celor șase”. Brucan a recunoscut că înainte de a pleca în SUA în vara lui 1988, l-a informat pe Michael că împreună cu alți cinci vechi membri de partid vor pregăti conspirativ o scrisoare deschisă care să fie trimisă șefului statului. După ce s-a întors din America s-a întâlnit în luna ianuarie, în Parcul Herăstrău, cu Apostol Gheorghe, ocazie cu care l-a informat că s-a constituit un grup care pregătește această scrisoare, acțiune ce trebuia să rămână secretă.

Istoria secretă. Silviu Brucan și relația cu Apostol Gheorghe

Operațiunile tehnice erau realizate de o persoană pe care o cunoștea doar Apostol Gheorghe. Pe 21 martie 1989, în cadrul unei anchete realizate de Securitate, Silviu Brucan recunoaște că a avut discuții cu Apostol Gheorghe și Bârlădeanu Alexandru despre redactarea unei scrisori, însă pe 14 aprilie, unul dintre semnatarii acestei scrisori, Apostol Gheorghe specifică că (Silviu Brucan-n.a.) este un trădător de patrie datorită furnizării de informații economice și politice unor diplomați spioni americani, englezi, olandezi. (3)

Prin urmare, Silviu Brucan este unul dintre persoanele care aveau ca scop debarcarea lui Ceaușescu de la cârma României, și nu introducerea unei noi doctrine sau ideologii, prin care populația României să resimtă implicarea benefică pe care a avut-o în evenimetele din decembrie 1989. Dovada o reprezintă “evoluția” statului român în cei 31 de “democrație”.

