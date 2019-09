Un comentariu al lui David Harsanyi pentru The Federalist.

În termeni simpli, cel mai nevinovat plan de luptă împotriva schimbării climatice, propus cu ocazia dezbaterii de șapte ore organizate de CNN cu candidații Democrați la președinție este mai dictatorial decât toate propunerile sugerate vreodată de Donald Trump în timpul președinției sale.

Democrații nu propun doar o bulversare a societății, ci o dictatură.

Cum CNN a decretat că suntem într-o „criză”, candidații Democrați s-au simțit liberi să prezinte premoniții de tip Nostradamus, una mai bolnavă decât alta.

Betto O’Rourke a spus că orașele noastre vor fi în curând „nelocuibile”, iar Pete Buttigieg a afirmat că provocarea încălzirii climatice este comparabilă cu Al Doilea Război Mondial, în care au murit zeci de milioane de oameni.

Nici una dintre aceste isterii nu a fost contrazisă în timpul celor șapte ore de dezbatere.

Așa cum notează comentatorul politic Joel Pollack, schimbarea climatică „este văzută în principal ca un fenomen de isterie în masă, o iluzie colectivă a unei uriașe amenințări”. Era suficient să-i asculți pe membrii audienței punând întrebări bazate pe premisa ilară că suntem în pragul dispariției.

Aceasta este una dintre tragediile vremurilor noastre, care a spălat într-un asemenea hal creierele atâtor tineri, îngrijorați că trăiesc într-o distopie, deși ei se află în mijlocul unei epoci de aur – epoca din istoria omenirii cel mai puțin marcată de război, de boală, de sărăcie și de suferință.

Când „moderatul” Joe Biden a fost întrebat de Anderson Cooper de la CNN dacă The Green New Deal – planul Alexandriei Ocasio-Cortez care dorește interzicerea tuturor combustibililor fosili, a 99% dintre mașini și avioane, plus carnea, în următorii zece ani – „merge prea departe” sau este „nerealist, promițând prea mult” („promițând”, desigur, sugerează că scopurile planului sunt de dorit), Biden a răspuns: „Nu, în nici un caz”.

În realitate, The Green New Deal – care mai promite să „adapteze” toate clădirile din Statele Unite și să ofere slujbe garantate de guvern, studii superioare gratuite și diete sănătoase pentru întreaga populație – „merită un credit enorm”, a declarat cel mai important candidat al unui partid serios.

Dar deși cel mai eficient mijloc de a reduce emisiile de carbon – și care ne permite să depășim angajamentele mult lăudatului Acord de la Paris – este exploatarea petrolului și gazelor de șist prin fracturare hidraulică, majoritatea Democraților se opun.

Candidata Elizabeth Warren, care a îmbrățișat planul lui Jay Inslee, prin care fiecare american este obligat să renunțe la energia nucleară și la combustibilii fosili în 20 de ani, susține că panourile solare sunt soluția.

Pentru a vă face o idee, amintiți-vă că gazul natural reprezintă circa 23% din consumul nostru de energie, iar energiilor refolosibile 11%. Doar 8% din aceste 11% sunt energie solară, o mare parte deja subvenționată de guvern.

Americanii consumă în jur de 19,96 de milioane de barili de produse petroliere pe zi. Pentru a le înlocui, trebuie create milioane de locuri de muncă neproductive, finanțate de contribuabili, trebuie acoperit fiecare deget de pământ cu panouri solare și turbine eoliene și apoi să ne rugăm la zeița Geea ca fiecare zi să fie de acum încolo însorită și vântoasă. Totul, la un cost modic de 93 de trilioane de dolari.

Când ești în criză, cele mai sinistre lucruri par rezonabile. De pildă anti-umanismul, legat de multă vreme de protecția mediului.

Unul dintre membrii audienței aflat la dezbatere l-a întrebat pe birocratul Julian Castro dacă copiii noștri ar trebui „să continue ciclul familiei” Vă puteți imagina ce panică trebuie să te stăpânească malthusiană trebuie să te stăpânească pentru a întreba cât se poate de serios dacă perpetuarea umanității este o idee bună?

Avortul, desigur, a făcut și el parte din planurile ecologiștilor de multă vreme. Când judecătoarea de la Curtea Supremă, Ruth Bader Ginsburg, a declarat că „a considerat că la vremea când a judecat cazul Roe vs. Wade (care liberalizează avorturile) exista îngrijorare legată de creșterea demografică, în special a populațiilor din care nu vrem să avem prea mulți reprezentanți”.

Nu este întâmplător că Al Gore a declarat că „managementul fertilității trebuie să fie general” în lumea a treia, pentru a putea controla populația și a stopa încălzirea globală. Sierra Clulb și alte organizații de mediu ne-a avertizat de multă vreme că un număr prea mare de copii în Asia și Africa va distruge Terra. „Bomba demografică” este unanim acceptată de ecologiști, deși profeții săi au fost discreditați de multă vreme.

„Creșterea populației s-a dublat în ultimii 50 de ani. Planeta nu poate susține această creștere”, i-a spus lui Bernie Sanders o persoană din public, iar Democratul a fost de acord, promițând că va sprijini și mai mult finanțarea avorturilor în lumea a treia de către guvernul SUA. Sanders consideră că femeile din Africa și Asia trebuie să-și avorteze copiii pentru a salva lumea în timp ce face naveta cu avionul între reședința sa principală și cele două case de vacanță.

Sanders se opune cu încăpățânare celor mai bune două antidoturi pentru sărăcie și suferință: energia ieftină și capitalismul. Iar mulți alții îl urmează.

Poate că nu credeți că acțiunile Democraților sunt periculoase, deoarece majoritatea sunt imposibil de pus în practică. Însă, mai devreme sau mai târziu, convertiții la utopie vor începe să pretindă ca retorica, aflată pe culmi din ce în ce mai apocaliptice, să fie conformă cu politica.

Acest lucru este cu adevărat periculos.

