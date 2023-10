Israelul anunță crearea unei zone umanitare în sudul Fâșiei Gaza

Această inițiativă are ca scop furnizarea de ajutor umanitar și asigurarea unui refugiu sigur pentru locuitorii din Fâșia Gaza care se confruntă cu situații de urgență.

IDF a transmis că palestinienii sunt îndrumați să se îndrepte către o zonă umanitară situată în apropierea localității Khan Younis. Aceasta e cunoscută sub numele de Al-Mawasi.

De asemenea, IDF reiterează apelul către comunitatea palestiniană din partea de nord a Fâșiei Gaza să efectueze evacuarea spre sud. Asta deoarece forțele armate au emis avertizări cu privire la o iminentă intensificare a operațiunilor în această regiune.

În sprijinul acestor directive, armata a făcut publică o hartă detaliată a zonei respective.

The IDF calls on #GazaCity residents to evacuate south for their protection.

Al-Mawasi is where international #HumanitarianAid will be provided as needed. pic.twitter.com/HT4PGtzNre

— COGAT (@cogatonline) October 18, 2023