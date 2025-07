Israel: O mașină a intrat în plin în oamenii care așteptau în stația de autobuz

Forțele de securitate israeliene au închis punctele de trecere spre Cisiordania din zona afectată, inclusiv drumul care duce la Tulkarem, în încercarea de a prinde suspectul implicat într-un presupus atac cu mașină capcană.

Potrivit unui oficial militar, aceste acțiuni au fost luate pentru a preveni fuga făptașului. La scurt timp după incident, șeful poliției israeliene, Danny Levy, a sosit la locul atacului pentru a face o evaluare directă a situației, conform declarațiilor oficiale ale poliției.

Kinneret Hanuka, o locuitoare din Kfar Yona, a fost martor ocular al atacului. Ea a povestit că se îndrepta cu mașina spre serviciu când atacatorul „i-a tăiat calea și a accelerat spre stația de autobuz”.

După impact, „a plecat, lăsând victimele la pământ”. Vizibil marcată de cele întâmplate, Hanuka a declarat: „Nu am crezut niciodată că voi vedea așa ceva. A fost trist.”

Ea a mai explicat că, în acel moment de confuzie, „nu știa ce să facă”, fiind împărțită între dorința de a ajuta și frica de o eventuală armă. După ce vehiculul a plecat, Hanuka și alte persoane au fugit să acorde primul ajutor victimelor.

A suspected ramming attack at the Beit Lid junction in Occupied Palestine injured seven settlers when a vehicle plowed into a bus stop before the driver fled on foot. pic.twitter.com/pHKgWmU3Gh

— Palestine Highlights (@PalHighlight) July 24, 2025