Israel lansează atacuri aeriene la Gaza pentru prima dată de când încetarea focului a pus capăt bombardamentului de 11 zile care a ucis peste 220 de oameni, anunță CNN. Explozii uriașe au zguduit Gaza în această seară, în timp ce avioanele israeliene au lansat noi lovituri împotriva Hamas, punând capăt unui scurt acord de încetare a focului.

Armata israeliană a declarat că exploziile au fost un răspuns la lansarea de baloane incendiare care au provocat incendii în câmpurile din sudul țării. Într-o declarație emisă după raid, armata a spus că este pregătită pentru „toate scenariile, inclusiv lupte noi”.

Și un purtător de cuvânt al Hamas a spus că palestinienii vor continua să-și urmărească „rezistența curajoasă și să-și apere drepturile și locurile sacre” din Ierusalim. La sfârșitul lunii mai, Hamas a declarat „victoria” asupra Israelului, în timp ce palestinienii sărbătoreau pe străzi.

Dar acel scurt armistițiu care marchează sfârșitul unei bătălii sângeroase care a dus la moartea a 223 de oameni s-a încheiat.

Marșul ultranaționalist al steagurilor din orașul vechi din Ierusalim sărbătorește aniversarea ocupării de către Israel în 1967 a sectorului estic al orașului.

Și atacul armatei vine după ce cel mai longeviv prim-ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, a fost demis de o nouă și fragilă coaliție. Noul premier al țării, Naftali Bennett, a declarat anterior că guvernul nu poate tolera baloane incendiare – și trebuie să riposteze ca și cum Hamas ar fi tras rachete în Israel.

Mii de naționaliști de extremă dreaptă israelieni au scandat „moartea arabilor” în timp ce mărșăluiau într-o procesiune care flutura prin steag prin Ierusalimul de Est. Polițiștii israelieni călare și în echipamentele de luptă au înconjurat zonele care duceau la Poarta Damasc, principala intrare în Cartierul Musulman.

Ministrul de Externe a încercat să calmeze situația spunând că aceia care strigau sloganuri rasiste erau „o rușine pentru poporul israelian”. „Faptul că există radicali pentru care steagul israelian reprezintă ură și rasism este abominabil și de neiertat”, a spus el.

Recenta încetare a focului – intermediată de Egipt – a încheiat cea mai grea rundă de lupte între dușmanii după un război de 50 de zile din 2014. Luptele inițiale au început pe 10 mai, când militanții Hamas din Gaza au tras rachete spre Ierusalim, după ciocniri dintre protestatarii palestinieni și poliția israeliană la campusul moscheii Al-Aqsa.

Video showing an #Israeli air strike, the first since the ceasefire, targeting a site of the Al-Qassam Brigades, the armed wing of #Hamas, in the southern #Gaza Strip pic.twitter.com/NrCkZR58Or

— Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) June 15, 2021