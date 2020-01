Nici fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, nu a scăpat ocazia de a face comentarii acide la adresa lui Ion Ștefan și a Guvernului Orban.

”Specialistul PNL al zilei, care nici nu poate pronunta un program gandit, pus in practica si finantat de PSD si care a insemnat 16000 de proiecte de infrastructura locala in ultimii ani: scoli, gradinite, drumuri, alimentari de apa, canalizare etc. A gasit si el 6 proiecte in neregula din 16000 si pentru asta trebuie inchis programul. Atat ii duce mintea… Domnule ministru, vedeti ca aveti o hartie de semnat pentru Colegiul Carol si Opera Romana din Craiova. De prin noiembrie e pe masa la semnat. Trimitem un logoped sa ajute la citit?”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

Te-ar putea interesa și: