Ironie supremă din partea unui furnizor de energie. Le-a trimis clienților șosete pentru a se încălzi

Ironie supremă din partea unui furnizor de energie din Marea Britanie la adresa clienților, în plină criză. Aceștia au decis să trimită șosete din poliester către 30.000 de gospodării, sfătuindu-i să dea căldura mai încet, pentru a reduce amprenta de carbon. Ulterior, E.ON Next și-a cerut scuze pentru acest gest și a declarat că acest demers va fi oprit.

„Dacă ați primit recent o pereche de șosete de la noi, am dori să vă spunem că ne pare foarte rău pentru felul în care i-am făcut pe unii oameni să se simtă. Având în vedere gravitatea provocărilor actuale cu care se confruntă mulți oameni, acest demers ar fi trebuit oprit și ne pare rău”, a scris compania pe Twitter.

Clienții s-au plâns de acest „cadou” pe rețelele de socializare, așa că furnizorul E.ON Next și-a cerut scuze oficial. Cele 30.000 de gospodării care au primit șosetele au participat anul trecut la o campanie de economisire. Sfatul era de a da căldura mai încet pentru a reduce amprenta de carbon.

I had the SSE email recommending cuddling the cat and star jumps … my relative has today received from EON, an actual pair of socks 😳🙄 pic.twitter.com/EN3Ka0qvnH

— Chrissy Fincham (@chrissyfincham) January 13, 2022