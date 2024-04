Monden Irinel Columbeanu, vizitat la azil de femeia pe care n-o poate uita







Irinel Columbeanu a avut mai multe relații cu tinere care au devenit apoi celebre. Dar una dintre ele nu-i iese din cap. Este vorba despre ultima femeie pe care a iubit-o înainte de a ajunge în situația de acum.

Irinel Columbeanu, vizitat la azil de ultima iubită

Irinel Columbeanu a recunoscut că nu a uitat-o pe Oana Cojocaru, ba mai mult decât atât, chiar și-ar dori să fie, din nou, împreună. Ca dovadă că cei doi au reluat legătură. Oana este singura care l-a vizitat cel mai des în ultima perioadă.

Potrivit fostului om de afaceri, el și Oana Cojocaru vorbesc destul de des, dar nu mai ia în calcul posibilitatea începerii unei noi relații. Oricum, Irinel Columbeanu a avut o surpriză mare, zilele trecute, din partea fostei sale iubite, Oana Cojocaru.

Oana Cojocaru nu l-a abandonat pe Iri

Înainte de a decide să meargă pe drumuri separate, Irinel Columbeanu a cerut-o de soție pe Oana. Cu toate acestea, Columbeanu nu știe nici acum de ce nu au ajuns în fața ofițerului de stare civilă.

Irinel Columbeanu, vizitat la azil de ultima iubită. Sursa foto: Instagram.

„Mă bucur că a venit Oana acum câteva zile pe la mine, a venit în vizită, la azil, unde stau eu, cu mașina ei, și am mers la un restaurant de pe marginea unui lac. Am stat cam o oră de vorbă cu ea, la restaurant. A fost foarte frumos, am depănat amintiri pe care noi doi le-am strâns împreună. Din câte știu, Oana o să mai vină pe la mine, nu are de ce să nu vină”, a declarat Irinel Columbeanu.

Cum a tratat-o pe fosta iubită și cine a plătit la restaurant

Columbeanu a declarat că atât el, cât și Oana Cojocaru, au mâncat numai bunătăți la restaurantul pe care l-au ales.

„La masă am avut de toate, am mâncat niște paste, rață, chiar am avut de toate pe masă. Consumația nu am plătit-o nici eu, dar nici Oana, a fost din partea casei”, a delcarat Irinel Columbeanu.

Fostul milionar a fost unul dintre cei mai bogați oameni din România. În anul 2006, averea acestuia era estimată undeva la 60 de milioane de euro, în 2007 la 150 de milioane de euro, în 2008 la 40 de milioane de euro, iar în 2009 la șapte milioane de euro, potrivit click.ro.