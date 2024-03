Actualitate Irinel Columbeanu, la un pas să fie dat afară de la azil. A sărăcit complet







Irinel Columbeanu locuiește de mai bine de patru luni la un azil de bătrâni și primește bani de la apropiați sau vedete. Chiar dacă a sărăcit complet, fostul milionar de la Izvorani își dorește să se căsătorească cu bruneta cu care a format un cuplu acum câțiva ani, Oana Cojocaru.

Irinel Columbeanu vrea să se căsătorească

Patronul azilului, Ion Cassian, a declarat că lucrurile se vor schimba dacă fostul milionar de la Izvorani va decide să se căsătorească. El a spus și care sunt șansele ca Irinel Columbeanu să mai fie primit la azil după ce va ajunge la altar cu Oana Cojocaru.

„Irinel Columbeanu are voie, dacă se recăsătorește, poate să mai stea la noi, în căminul de bătrâni, nu-i nicio problemă. Însă, conform normativelor, soția lui trebuie să aibă de la vârsta de 60 de ani în sus, de la vârsta pensionării, așa este acum regulamentul obligatoriu, în toate căminele de bătrâni din România. Am mai avut, în decursul timpului, și familii, le-am oferit o cameră pentru cuplu, cu televizor, frigider și, obligatoriu, cu baie personală”, a declarat Ion Cassian pentru Playtech.ro.

Oana Cojocaru i-a sucit mințile

Columbeanu a recunoscut că îi este foarte dor de Oana și că își dorește să se întâlnească cu ea. Acesta a mai spus că bruneta nu și-a refăcut viața după relația pe care a avut-o cu el.

„Cel mai dor îmi este de Oana. Am văzut-o ultima oară când am venit eu la azil. M-a vizitat. Și chiar am fost impresionat de gestul ei. Am încercat să ne împăcăm atunci când am fost cu ea la Comănești, în orașul în care s-a născut. Dar n-a fost să fie. O să o caut, să ne mai întâlnim. Și ea e singură, nu are pe nimeni acum”, a mărturisit Irinel Columbeanu.

Irinel Columbeanu nu își permite să își plătească azilul

Ion Cassian a mai spus că fostul soț al Monicăi Gabor nu își permite să își plătească azilul și că are o pensie mică, dar că toată lumea încearcă să-l ajute. El a declarat că nu o să-l dea afară din cămin, chiar dacă nu mai are bani.

„Nu i-au mărit pensia, Irinel Columbeanu nu a beneficiat de această majorare, de la începutul anului, ca alți români. El are în prezent până în 2.000 de lei, mai exact 1.970 de lei. Cazarea la noi costă peste 4.500 de lei. O să îl ajutăm, însă, indiferent de cât primește pensie.”, a mai spus patronul azilului de bătrâni.