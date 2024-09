Monden Irina Rimes și „Dudadu”. Ce a ieșit într-o zi în care o lăsase inspirația. Video







Irina Rimes, cunoscuta interpretă din Republica Moldova, a împlinit 33 de ani pe 22 august. De curând, ea a anunțat că a fost cerută în căsătorie de iubitul francez, dar a anunțat și lansare unei noi piese: „Dudadu”. Piesa a prins la public, în doar câteva zile a adunat sute de mii de vizualizări pe YouTube. Cântăreața a povestit că noul hit a fost creat într-o zi în care o lăsase inspirația.

„Eram într-o zi în care nimeni nu avea inspirație și Bubu era supărat că a tras câteva take-uri de tobe și nu am folosit niciun take. Și eu m-am supărat că s-a supărat Bubu, toată lumea s-a supărat că s-a supărat toată lumea și m-am dus să mă plimb pe Cheile Roșcovei. După Cheile Roșcovei, m-am dus să mă plimb prin satul Măgura, zic poate mă mut la munte. Nu am găsit teren, însă ne-am întors acasă, în cabană.

Andrei făcea un beat și i-am zis: Hai să încerc să trag ceva pe beat-ul acesta, iar el îmi zicea: Nu prea am chef. Am tras o linie care nu era foc, după care am zis: „Te rog, dă-mi o șansă, încă 20 de minute și dacă nu iese nimic în 20 de minute, mergem la culcare și o să o socotim ca o zi de relaxare”. Și am tras dudadu, direct, fără să gândesc, fără să caut prea mult. Am pus microfonul, m-am pus eu la microfon și am început să cânt. Atunci au venit băieții în cameră și au zis: Mamă, ce piesă, acesta e un mare hit. Iar eu am răspuns: Ei, mare hit. Și uite așa s-a născut”, a detalia Irina Rimes.

Irina Rimes va fi mireasă

Irina Rimes a mai anunțat recent că a acceptat cererea în căsătorie din partea iubitului ei, David Goldcher, un producător francez, cei doi având o relație de câțiva ani. Cântăreața a învățat și limba franceză pentru a comunica mai bine cu viitorul său soț. Cât despre nuntă, artista a dezvăluit că va fi una în România, cu prietenii și colegii, și una tradițională, în Republica Moldova. În ceea ce privește copiii, aceasta a spus că, în momentul de față, nu știe câți își dorește, însă este sigură că va adopta un copil.