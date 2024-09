Monden Irina Rimes, cerută de soție. Iubitul francez a susprins-o într-un mod inedit







Irina Rimes a împărtășit recent vestea că a acceptat cererea în căsătorie din partea iubitului ei, David Goldcher, un producător francez. În cadrul unei emisiuni TV, artista a povestit modul intedit în care partenerul său i-a pus marea întrebare.

Irina Rimes cerută de soție de David Goldcher

Irina Rimes și David Goldcher sunt împreună de câțiva ani, timp în care artista a învățat limba franceză pentru a comunica mai ușor cu partenerul său.

În cadrul unei emisiuni, cântăreața a dezvăluit că partenerul său, David, a făcut marele pas și a cerut-o de soție. De asemenea, ea a menționat că face frecvent naveta între România și Franța, iar relația lor se dezvoltă foarte bine.

„Tot urlă lumea pe aici, îmi zice întreab-o când vrea să se mărite”, i-a spus Pavel Bartoș invitatei sale, care l-a surprins cu răspunsul ei sincer.

„Când o fi atunci mă voi mărita. Și oricum nu o să știe nici…(…) M-a cerut o dată. Am făcut o dată piese împreună. Noi facem multă muzică împreună și am făcut o piesă în limba franceză, el s-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr. Și am zis „da’ și aia a fost”, a povestit ea.

Artista nu ar vrea inel de logodna. Ce-și dorește în schimb

Irina Rimes a menționat că preferințele ei nu includ bijuteriile, așa că nu își dorește un inel de logodnă tradițional. Artista a explicat că, în locul unui simbol clasic al căsătoriei, ar prefera să primească o experiență memorabilă, precum o călătorie specială. „I-am spus că, dacă mă cere vreodată în căsătorie, nu mă interesează un inel, pentru că eu nu port bijuterii; prefer să merg într-o călătorie și să consider acea aventură drept inelul meu”, a dezvăluit Rimes.

În ceea ce privește familia, Irina a adăugat că nu este sigură de numărul exact de copii pe care și-i dorește, dar are o dorință clară de a adopta. Cântăreața a explicat că aspectul adopției este important pentru ea și face parte din planurile sale de viitor, subliniind angajamentul său față de extinderea familiei prin mijloace alternative.

„Nu știu câți copii vreau. Îmi doresc să înfiez, asta știu sigur, la momentul potrivit”, a mai spus ea în emisiunea „La Măruță” de pe Pro TV.

Irina Rimes are în plan două nunți: una în România și alta în Republica Moldova

Cântăreața a menționat recent că planurile sale pentru nunta viitoare includ mai multe petreceri în locații diverse. Inițial, s-a gândit la trei evenimente distincte, dar recunoaște că acest plan ar putea fi ambițios.

„Am avut ideea de a organiza o nuntă în vestul Franței, după ce Smiley mi-a spus că ar veni doar dacă ar fi invitat la un château francez. Așa că am decis să facem o nuntă specială acolo pentru el”, a spus artista.

În plus, ea își imaginează și două alte petreceri în locuri importante pentru ea: una în România, destinată să reunească prietenii și colegii, și o alta în Moldova, care să reflecte tradițiile și obiceiurile cu care a crescut.