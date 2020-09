În vârstă de 81 de ani, Irina Loghin a reușit să se vindece de noul coronavirus, după ce în urmă cu trei săptămâni a fost testată pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. După ce rezultatele testelor au ieșit pozitive, în trei rânduri, cântăreața Irina Loghin a fost internată la Institutul „Matei Balș” din Capitală. De asemenea, internați au mai fost și soțul și fiul ei, infectați cu noul coronavirus.

Acum, după ce a depășit perioada mai puțin fastă, Irina Loghin pare că se bucură din plin de micile plăceri ale vieții. Împreună cu o prietenă, a ieșit la o plimbare relaxantă în parc. Într-o ținută lejeră, artista de 81 de ani părea în formă, semn clar că s-a recuperat complet după tratament, potrivit cancan.ro. FOTO AICI

„Dragii mei, după cum probabil ați aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toți că sunt bine, că nu am avut și nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonară și toate analizele de sânge au ieșit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie inițiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanță de o lună.

Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubește și m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli. Cu emoții în suflet v-am simțit aproape în aceste zile”, a fost mesajul artistei, postat pe contul de socializare.

„Îmi vine să ies pe geam”

„Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mancare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spital care trebuie.

Chiar testele care au iesit, am aflat că trebuie să faci 2-3 teste, este ceva o neînţelegere între toate testele, multumesc lui Dumnezeu mă simt bine, am poftă de mâncare nu am probleme şi e bine ca am venit si eu.

Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului. Felicitari pentru spital. E ordine şi curăţenie eu credeam că e îngăleală, este ordine ordine, parcă nu sunt internaţi oameni pe aici”, declara Irina Loghin.