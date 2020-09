De pe patul de spital se va urca pe scenă. Irina Loghin a decis să facă acest lucru. Cântăreața s-a vindecat de noul coronavirus, ea urmând să susțină duminică un recital la un domeniu popular turistic din munții Buzăului. Irina Loghin a pus o condiție pentru a cânta, și anume asigurarea condițiilor adecvate astfel încât să nu se reinfecteze cu Covid.

Spectacolul va avea loc în aer liber, în munții Buzăului, într-un loc foarte mare, astfel că vor putea fi prezente multe persoane. A fost amenajată o terasă deosebită a Domeniului Gîrbea din localitatea montană Bârsca Chiojdului.

„Vă aștept!”

Terasă este în imediata apropeire a cascadei Șipot. Solistul Florin Decuseară va fi cel care va deschide spectacolul, care va avea și momente amuzante în care va fi prezent Florin ”Axinte” Petrescu. Acesta este chiar cel care organizează evenimentul.

„Vă aștept! Să ne petrecem cum numai noi prahovenii știm! Vă iubesc!”, a spus Irina Loghin, în filmarea în care prezintă evenimentul care va avea loc duminică.

Irina Loghin a avut coronavirus

La începutul lunii, Irina Loghin a contactat noul coronavirus, îmbolnăvindu-se și soțul artistei, Ion Cernea (84 ani) și Ciprian Loghin, băiatul ei. Artista a avut o formă ușoară a bolii.

Irina Loghin şi-a făcut testul din proprie iniţiativă, fără a prezenta vreun semn. Primul test a ieşit pozitiv, iar artista l-a repetat a doua zi deoarece ea nu a avut încredere în primul. După ce şi al doilea test a ieşit pozitiv, Irina Loghin s-a internat din proprie inițiativă. Cântăreața crede că a contactat virusul pe litoral.

”Dragii mei, după cum probabil ați aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să va asigur pe toți că sunt bine, că nu am avut și nu am absolut nici un simptom. Iar radiografia pulmonară și toate analizele de sânge au ieșit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie inițiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanță de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubește și m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli. Cu emoții în suflet v-am simțit aproape în aceste zile”, le- a spus artista fanilor ei, potrivit impact.ro.