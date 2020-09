Din fericire, toți trei sunt în afara oricărui pericol, iar fiul celebrei artiste a făcut și primele declarații și spune cum se simte în aceste momente.

În urmă cu câteva zile, familia Irinei Loghin a ajuns de urgență la spital, după ce soțul artistei a prezentat primele simptome specifice noului coronavirus.

Bărbatul a fost declarat primul pozitiv, iar ulterior și Irina Loghin, precum și fiul au fost testați, iar rezultatul a arătat că de asemenea sunt infectați cu coronavirus, potrivit Ciao.ro.

„În funcție de rezultate ne vor da externarea. Neavând simptome, probabil ne vor da drumul acasă. Ne simțim bine. Nu am avut nimic. Suntem ok și mai avem un pic și într-o săptămână putem ieși pe stradă. Deja au trecut 10 zile, adică două săptămâni de la infectare. Ultimele teste au ieșit negative. Noi le-am făcut în același timp, nu avem de unde să știm care de la care s-a infectat. Nu putem acuza pe nimeni”, a spus Ciprian Cernea, fiul interpretei de muzică populară, la Antena Stars.

Acesta a mai spus că virusul SARS-CoV-2 este unul extrem de violent și susține că el, mama și tatăl său au fost infectați cu o formă ușoară a noului coronavirus, iar starea lor este bună în acest moment.

„E atât de păcătos. Este un virus atât de parșiv, încât nu se știe nici 20% din ce poate face. Problema cea mai mare este că vor fi infectați cu toții. Vor crește cazurile. Problema cea mai mare este să se transforme tulpina. Noi am avut forma mai ușoară”, a mai spus Ciprian Loghin.

Reacția Irinei Loghin

„Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mancare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spital care trebuie.

Chiar testele care au iesit, am aflat că trebuie să faci 2-3 teste, este ceva o neînţelegere între toate testele, multumesc lui Dumnezeu mă simt bine, am poftă de mâncare nu am probleme şi e bine ca am venit si eu.

Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului. Felicitari pentru spital. E ordine şi curăţenie eu credeam că e îngăleală, este ordine ordine, parcă nu sunt internaţi oameni pe aici”, a declarat Irina Loghin.