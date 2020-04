Referitor la articolul dvs. din 6.04.2020, dorim sa va supunem atentiei urmatoarele:

Suntem unii dintre cei ce respecta pozitiile si punctele dvs. de vedere, care in majoritatea lor sunt, in primul rand, rationale si sunt bazate pe informatii verificate.

Da, am cerut si noi dreptate in justitie, ca orice cetatean ori entitate juridica – societate economica, atunci cand e defaimata, batjocorita sistematic, pe nedrept, de un jurnalist, care in decurs de 4 ani nu a avut elementara aplecare spre a cunoaste adevarul, desi a fost invitat de fiecare data sa cunoasca situatia reala, incepand cu simpla vizita la locatia in discutie.

Acest jurnalist s-a angajat in aceasta polemica, ca un luptator vajnic, nu al cetatenilor din cartierele de care vorbiti, ci al dlui Dan Tudorache pentru cucerirea unui nou mandat electoral.

De fiecare data am transmis drepturi la replica la articolele pe care le-a publicat, pe care le-a ignorat cu buna stiinta. De fiecare data a proliferat defaimari si informatii false, consemnand asa-zise declaratii ale Primarului sectorului 1, alaturi de fotografii ale acestuia in mijlocul unor gramezi de gunoaie, din cartierele enumerate, sugerand explicit ca s-ar afla la Depozitul administrat de noi. De fiecare data am transmis clarificari ori drepturi la replica la defaimarile si informatiile false, calomnioase pe care le-a facut si niciodata nu au fost publicate.

Acum, profitand din nou de situatia prezenta, de criza si frica noastra, a tuturor, a cetatenilor de coronavirus, dl. Apostolache s-a gandit sa dea o lovitura de imagine si mai puternica societatii noastre, Depozitului administrat de noi, pe care dl. Tudorache il vrea inchis.

Societatea noastra administreaza acest depozit de 20 ani si este un obiectiv economic al Primariei Municipiului Bucuresti; sectorul 1 elimina deseurile la acest Depozit tot de 20 ani.

Depozitul administrat de IRIDEX este cel mai performant depozit de deseuri din Romania si respecta, indeplineste toate exigentele europene si nationale in domeniu.

Ne aflam intr-o persecutie permanenta a primarului sectorului 1 , total nedreapta si inegala, primarul sectorului 1 fiind cel mai puternic primar din tara, in perimetrul in care isi au sediul cei mai puternici oameni din aceasta tara si cele mai puternice institutii, iar alaturi si institutiile media, aceste atacuri de 4 ani, au condus la ,,asmutirea” controalelor asupra noastra din partea a numeroase organe de control – societatea IRIDEX s-a aflat permanent sub ,,atacul” acestora si asta pentru ca suntem o societate cu capital romanesc; daca era o societate straina, credeti ca era la fel ?!

Iar toate aceste ,,atacuri” nu sunt critici, cum le numiti dvs., sunt mai puternice ca si ,,catusele lui Portocala”, vorbele aruncate in spatiul public cauzandu-ne deosebit de multe probleme si ne-au adus majore neajunsuri.

Singura noastra cale de raspuns a fost in a apela la justitie si iata, a raspuns! Este o crima? Ar trebui sa apreciati si dvs. acest lucru!

Bucurestiul are toate sansele ca in perioada urmatoare sa intre intr-o criza a deseurilor.

PMB a interzis operatorilor din jud.Ilfov sa mai aduca deseuri la Depozitul administrat de IRIDEX si deja imprejurimile Bucurestiului sunt pline de gunoaie – vezi Rudeni – Chitila, Copaceni, pe malul raului Arges etc etc. Ori, in aceasta lupta disperata, electorala, la care dl. primar al sectorului 1 s-a angajat furibund pentru castigarea unui nou mandat, a atras si pe dl.Apostolescu si Societatea Romana de Radiodifuziune.

In acest moment nu exista alta alternativa la depozitarea deseurilor. Unde se vor duce aceste deseuri de cca 15000 – 20000 To/luna?!

La sfarsit de mandat, dupa 4 ani aflat la conducerea Primariei sectorului 1, se constata ca desi putea, dl.primar nu a realizat o alternativa la ce exista, in schimb s-a ,, luptat’’ din rasputeri sa inchida acest Depozit.

Dupa cum stiti, societatile de salubrizare fac fata cu greu in a mentine personalul la lucru in aceste zile, mai ales in aceasta zona, iar proliferarea de o astfel de situatie cum e criza COVID19, ca sa arunci grave si neadevarate acuze in media, impotriva unei societati respectabile, care se lupta sa isi faca treaba, ca deseurile sa nu ramana pe strazi, ci sa ajunga intrun loc securizat, ne-a indreptatit sa apelam la justitie pentru stoparea, macar in aceasta perioada, a proliferarii fricii, a panicii.

Va stam la dispozitie cu orice clarificari, daca sunteti interesat.

Cu deosebita consideratie,

Corneliu Pascu

Presedinte IRIDEX GROUP