Iranul recunoaște cel puțin 3.000 de morți în reprimarea protestelor

Aproximativ 3.000 de persoane au fost omorâte în Iran în contextul protestelor care au început la finalul lunii decembrie, potrivit unui oficial iranian citat de publicația The New York Times.

Informația a fost făcută publică marți și reprezintă cea mai mare cifră menționată până în prezent de o sursă apropiată autorităților iraniene.

Protestele, declanșate pe 28 decembrie, continuă în mai multe regiuni ale țării, în condițiile în care accesul la internet și serviciile de telefonie sunt sever restricționate. Din acest motiv, verificarea independentă a informațiilor rămâne limitată, iar cifrele raportate diferă de la o sursă la alta.

O a doua sursă, citată de agenția Reuters, a declarat că o parte dintre victime ar fi rezultat din acțiunile unor „teroriști”, afirmând că atât civili, cât și membri ai forțelor de securitate au fost uciși în timpul confruntărilor.

În paralel, șeful ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a transmis un mesaj public în legătură cu situația din Iran. Într-o declarație citită de purtătorul de cuvânt al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, acesta a spus:

„Acest ciclu de violență îngrozitoare nu poate continua. Poporul iranian și cererile sale pentru corectitudine, egalitate și justiție trebuie să fie auzite.”

Întrebat despre amploarea crimelor, purtătorul de cuvânt al ONU, Jeremy Laurence, a precizat, citând surse ale organizației din Iran: „Numărul pe care îl auzim este de sute.”

Potrivit unor surse citate de The Jerusalem Post, în provinciile vestice ale Iranului, inclusiv Azerbaidjanul de Vest, Kurdistan, Kermanshah și Ilam, forțele de securitate au blocat intrările în mai multe orașe și au instalat numeroase puncte de control.

Conform acelorași surse, membri ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice opresc vehicule, verifică identitatea persoanelor și, în anumite cazuri, solicită acces la telefoanele mobile ale cetățenilor. În zonele de frontieră, precum Sardasht, Baneh și Marivan, au fost desfășurate echipamente militare grele și unități speciale.

În paralel, întreruperea aproape totală a internetului și a serviciilor telefonice a făcut ca televiziunea prin satelit să fie principala sursă de informații pentru mulți iranieni, deși și aceasta este supusă bruiajului. Au existat relatări privind confiscarea antenelor satelit în mai multe orașe, inclusiv în Teheran.

Organizația pentru drepturile omului HRANA a raportat că, până la începutul acestei săptămâni, 646 de persoane fuseseră confirmate ca decedate, dintre care 505 erau protestatari, inclusiv nouă copii.

De asemenea, ar fi murit 133 de membri ai forțelor de securitate, un procuror și șapte civili care nu participau la proteste. Alte 579 de decese sunt încă în curs de verificare.

According to HRANA’s confirmed and verified data, at least 2,403 protesters have been confirmed killed, including 12 children. The verified figures also confirm 18,434 arrests, 1,134 cases of severe injury, and 97 instances of forced confessions being broadcast. Protests have… pic.twitter.com/fhKuZMrTy0 — HRANA English (@HRANA_English) January 13, 2026

Alte surse media internaționale, precum Iran International, au estimat că peste 12.000 de persoane ar fi murit în timpul protestelor, în special în urma evenimentelor petrecute în nopțile de joi și vineri.

Totodată, HRANA a indicat că cel puțin 10.721 de persoane au fost reținute, iar 97 de cazuri de „mărturisiri forțate” au fost difuzate de presa afiliată guvernului.

Luni, protestatari s-au adunat în cel mai mare cimitir din Iran, Behesht-e Zahra, unde au scandat: „Anul acesta este anul vărsării de sânge; Seyyed Ali va fi înlăturat”, potrivit imaginilor publicate online. „Seyyed Ali” este o referire la liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

În plus, HRANA a publicat un videoclip care arată un ofițer iranian trăgând asupra unui grup de protestatari din spatele unei motociclete aflate în mișcare, alți membri ai forțelor de securitate alăturându-se ulterior.

Organizația a precizat că întreruperile de comunicații limitează documentarea independentă și că toate cifrele reprezintă „estimări minime verificate”.