Iran. Președintele Pezeshkian, rănit în urma unui presupus atac israelian

Președintele din Iran a fost rănit la picior în urma unui atac aerian care ar fi fost lansat de Israel asupra unei clădiri din vestul Teheranului, unde avea loc o ședință a Consiliului Suprem de Securitate Națională. Incidentul ar fi avut loc pe 16 iunie, potrivit unei informații publicate recent de agenția semi-oficială iraniană Fars, apropiată de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Conform sursei citate, atacul a vizat etajele inferioare ale unei clădiri guvernamentale, în care se desfășura o întâlnire strategică la cel mai înalt nivel al conducerii statului. Printre participanții la reuniune se aflau și președintele Masoud Pezeshkian, președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, precum și șeful sistemului judiciar, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, potrivit The Times of Israel.

Fars a relatat că președintele Pezeshkian a suferit o leziune la un picior, fără a preciza gravitatea acesteia sau dacă a necesitat internare. Agenția nu a oferit alte detalii despre modul în care au fost afectați ceilalți oficiali prezenți, însă a menționat că reuniunea a fost întreruptă imediat după impact.

De asemenea, nu este clar dacă Israelul a revendicat oficial atacul sau care ar fi fost motivul pentru care clădirea respectivă a fost ținta unei astfel de operațiuni. Autoritățile israeliene nu au comentat până în prezent aceste informații, iar oficialii de la Teheran nu au emis un comunicat oficial cu privire la incident.

În lipsa unei confirmări independente, natura exactă a atacului și amploarea pagubelor rămân neclare. Totuși, relatarea Fars sugerează că ar fi fost vorba de o lovitură aeriană de precizie, cu scopul de a viza liderii de rang înalt ai regimului iranian. Această versiune a evenimentelor ridică semne de întrebare privind nivelul de penetrare a serviciilor de informații străine în sistemul de securitate iranian și capacitatea de reacție a acestuia.

Iranian President Masoud Pezeshkian sustained a leg injury following an Israeli airstrike on a meeting of Iran's Supreme National Security Council in the lower floors of a building in western Tehran on June 16, an IRGC-affiliated outlet reported.https://t.co/N7BBx0kc4P pic.twitter.com/cisk9GG8i6

— Iran International English (@IranIntl_En) July 12, 2025