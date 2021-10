ÎPS Teodosie o gafează din nou! Declarația care șochează România. „Mântuitorul nu s-ar fi vaccinat”

Arhiepiscopul Tomisului a reușit să surprindă din nou prin declarațiile sale. Acesta susține că „dacă este cineva afectat de COVID și în timpul acela face vaccinul, îi este fatal vaccinul”, el recomandând „prudență”. Înalt Prea Sfințitul este de părere că ceea ce fac autoritățile în legătură cu vaccinul nu este bine. Binele nu se face prin constrângere susține acesta, declarând că „nu ai voie să constrângi pe cineva pentru o faptă”. Pentru a veni și cu un argument la declarațiile făcute de el, IPS Teodosie a spus că „Mântuitorul nu s-ar fi vaccinat”, informează News.ro.

Biserica este din ce în ce mai concentrată pe tot ceea ce se întâmplă în legătură cu virusul SARS-Cov-2 și nu există predică în care această discuție să nu fie abordată. În urmă cu doar câteva zile, postul de radio deținut de Arhiepiscopia Tomisului a fost sancționat de către CNA din cauza declarațiilor anti-COVID făcute de ierarh. Joi seara, IPS Teodosie a fost invitat la emisiunea Dialog duhovnicesc de la Radio Dobrogea, unde a fost rugat să transmită un mesaj încurajator pentru toți credincioșii.

„Această perioadă este neobişnuită, nu a mai fost alta ca aceasta. Boli au fost, dar nu ca cea de acum, care este atât de controversată şi controversată nu doar pentru noi, care nu avem cunoştinţe de medicină, ci chiar pentru mulţi medici. Chiar între medici există nişte contradicţii pentru că este o boală care are un statut aparte. Marii specialişti spun că a fost făcută în laborator unde cei care au promovat-o sunt primii care au promovat şi vaccinurile. Sigur că e îngăduită de Dumnezeu, indiferent, boala este, nu putem să o negăm. Unii spun că nu este deloc. Cum să nu fie deloc, că nu s-ar putea minţi aşa pe scară mare. Dar este o boală neobişnuită, o boală în care, cum spune Scriptura: ascultă Israele, prin tine însuţi îşi vine pierea”, a afirmat Arhiepiscopul Tomisului.

Dumnezeu ne-a dat medicamentele, deci trebuie să ne sfătuim cu medicii

În cadrul emisiunii radio, Înalt Prea Sfințitul a susținut că întreaga pandemie poate trece doar prin rugăciune și credință, însă și cu medicamente. „Este o boală pe care au pregătit-o tot ai noştri, tot oamenii şi, de fapt, orice boală o atragem noi pentru păcatele noastre. Este o armă biologică oarecum, am putea să spunem, dar trebuie să o înfruntăm, să o depăşim şi cel mai bine o depăşim cu credinţă, cu rugăciuni, cu nădejde, dar şi cu medicamente. Pentru că nu putem să renunţăm la medicamente, de aceea avem mare nevoie de medici. Noi suntem deasupra vremurilor, oamenii, aşa ne tălmăcesc Sfinţii Părinţii, oricât de greu ar fi vom izbândi, nu de unii singuri, ci cu ajutorul lui Dumnezeu”, a transmis ÎPS Teodosie.

În declarațiile sale, ierarhul susține că nu suntem toți identici, așa că boala evoluează diferit. Tocmai din acest motiv nu poate exista un tratament valabil pentru toată lumea. Arhiepiscopul Tomisului acceptă ideea de boală și consideră că este necesar să ne sfătuim cu cadrele medicale pentru obținerea unui tratament. Toate medicamentele au venit tot de la Dumnezeu, este convins Înalt Prea Sfințitul.

„Toate medicamentele sunt tot o descoperire prin ştiinţa pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Sigur că boala de acum este mai neobişnuită, dar tot o boală şi trebuie să o tratăm ca boală, să ne sfătuim şi cu medicii. Nu este un tratament atât de liniar sau să zicem acelaşi tratament pentru toţi şi aceeaşi greutate a bolii pentru toţi, depinde de organism, depinde întâmpinarea bolii. Unii stau până în ultima fază şi nu mai are medicul ce să le facă. Auzind de la specialişti, de la medici, sunt medicamente care se dau în diferite faze. Nu se dă acelaşi medicament în toate fazele”, a afirmat Arhiepiscopul Tomisului.

IPS Teodosie o gafează din nou! Vaccinul nu ne salvează de COVID-19

În cadrul emisiunii radio, ierarhul a vorbit despre toate informațiile pe care el le culege de la medicii specialiști. Se pare că, pentru persoanele infectate cu COVID-19, vaccinul poate fi fatal. Același lucru se poate întâmpla și în cazul persoanelor care prezintă anumite alergii la medicamentele din ser. IPS Teodosie pune accentul pe faptul că suntem diferiți și susține că este nevoie de prudență pentru a trece cu bine peste această perioadă.

„Am ascultat doctori iscusiţi. Când aud un medic că vorbeşte cu mare interes îl ascult ca să nu rămân fără o luminare din partea medicilor care sunt specialişti şi cu adevărat vorbesc în cunoştinţă de cauză. Dar iată, am aflat de puţine zile, că dacă este cineva afectat de COVID şi în timpul acela face vaccinul, îi este fatal vaccinul. De aceea, trebuie să fim prudenţi. Sau unii care au anumite afecţiuni, cum este alergia. Nici la gripă nu e bine să faci medicamentul clasic de gripă dacă ai alergie. Şi iată nu suntem toţi la fel, de aceea trebuie să fim foarte prudenţi, dar să fim în consultare permanentă şi cu medicii şi cu specialiştii şi să se implice mai mult medicii, nu politicieni sau oamenii de administraţie în remedierea bolii”, a afirmat ÎPS Teodosie.

În timp ce ne recomandă să consultăm medicul de la primele simptome ale bolii, tot Arhiepiscopul Tomisului susține că nu sunt suficiente date despre vaccin. Populația își pune semne de întrebare cu privire la vaccin din cauza faptului că și unii medici sunt sceptici. Înalt Prea Sfințitul susține că, dacă specialiștii nu ar avea dubii, cu siguranță rata de vaccinare ar fi una mult mai mare și oamenii nu și-ar mai pune diverse întrebări.

„Pentru unii vaccinul este salvator, pentru alţii nu este. Nu pentru toţi este salvator. Nu ştim date despre acest vaccin. Dacă medicii ar fi toţi de acord cu vaccinul, nu am avea nicio îndoială. Am citit opinii atât de contradictorii de la specialişti în medicină de vârf şi atunci noi să mergem după îndemnuri care nu sunt ale medicilor specialişti şi fiecare om are particularităţile lui. Trebuie lăsată libertatea la om. Omul care este constrâns este cu adevărat sugrumat sufleteşte pentru că nu ai voie să constrângi pe cineva pentru o faptă. Chiar bine dacă este, binele nu se face cu forţa, nu are valoare morală. De aceea, iată aceste constrângeri să ne vaccinăm cu toţii, dar nu ne spun medicii mult, mai mult le spun cei ce nu sunt medici”, a transmis Arhiepiscopul Tomisului.