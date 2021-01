Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului pare să se fi răzgândit în privința vaccinului antiCOVID-19 după ce, chiar de Bobotează, informa mulțimea de credincioși din Constanța că tinerii care recuperaseră crucile au făcut vaccinul anticoronavirus înotând în mare, înotul fiind cel mai natural și sănătos vaccin.

Arhiepiscopul, sărbătorit la Constanța

IPS Teodosie își arată, acum, susținerea față inițiativa Patriarhului Daniel. Întâi-stătătorul BOR a dispus trimiterea către ierarhii Bisericii Ortodoxe a broșurii informative ”Vaccinarea împotriva COVID-19 în România – Gratuită, Voluntară, Sigură”.

Arhiepiscopul Tomisului a vorbit despre „cunoștințele științifice” pe care le-a dobândit în ultima perioadă. Mai mult, el a decis să se mai documenteze asupra vaccinării antiCOVID-19.

Înaltul ierarh și-a transmis „gândurile pozitive” zecilor de credincioși care au ținut să îl sărbătorească, de ziua onomastică, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, din Constanța.

IPS Teodosie recomandă vaccinarea: „Dumnezeu ne îndeamnă la mai multă înțelepciune”

”Iată, vremurile acestea mai grele ne-au apropiat mai mult pe unii de alții. Și dacă ucenicii Sfântului cuvios Teodosie priveau groapa, să își aducă aminte de moarte, noi ne informăm și vedem ce isprăvi a mai făcut acest virus cu semenii noștri, și ne aducem și noi aminte că fiecare poate fi pândit de acest virus, astfel încât, în această zi e potrivit gândul la cele de apoi, la cele veșnice. Fiecare zi să o privim ca un dar de la Dumnezeu pentru că îngăduința și dragostea lui Dumnezeu ne îndeamnă la mai multă înțelepciune”, a transmis, credincioșilor, IPS Teodosie.

IPS Teodosie, căruia enoriașii i-au cântat ”Mulți ani trăiască!” și i-au oferit flori, le-a dorit, tuturor, ”sănătate, bucurie, pace, dragoste, fericire și mântuire” cerând ”iertare pentru greșalile cele cu voie și cele fără de voie!”

Slujba Sf. Cuv. Teodosie cel Mare și Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, oficiată de IPS Teodosie, și PS Visarion, Episcopul Tulcii, în Catedrala Arhiepiscopală “Sf. Ap. Petru și Pavel” din Constanța a fost încheiată ”cu gânduri pozitive și optimiste”.

„Cunoștințele științifice”, argumentul pentru care IPS Teodosie susține vaccinarea

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a evitat, deocamdată, să vorbească despre broșura informativă ”Vaccinarea împotriva COVID-19 în România – Gratuită, Voluntară, Sigură”, pe care a primit-o de la Patriarhie, rugând să fie păsuit până mâine.

”Sunt într-un studiu foarte bun și am gânduri pozitive. Am dobândit niște cunoștințe, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat îndelung și nu am fost informați. Mâine voi fi mai informat și vă voi spune”, a declarat inaltul ierarh al Tomisului.

El a respins ideea că și-ar fi schimbat părerea asupra vaccinului precizând, însă, că „m-am documentat, nu umblăm cu păreri, umblăm cu cunoștințe solide, științifice”. În plus, IPS Teodosie are încredere în aceste „cunoștințele științifice” pentru că sunt probate. „Și sunt vechi. Nimeni nu a spus. Credea, toată lumea, că de șase luni s-a început. Nu, s-a început de ani”, a încheiat arhiepiscopul Tomisului.