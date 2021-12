ÎPS Teodosie îi amintește lui Klaus Iohannis de promisiunea făcută românilor. Care este mesajul transmis

De asemenea, ÎPS Teodosie s-a referit și la protestatarii care au forțat intrarea în Parlament. „ Dacă li se ia oamenilor şi dreptul la muncă… Eu cred că asta nu e în regulă. Cu certificat… În ce constă certificatul?

Să se vaccineze, nu? Mai-marii politici au spus că nu trebuie să fie vaccinul obligatoriu. Chiar preşedintele (n.r. – s-a referit la declarațiile lui Klaus Iohannis) a spus. Acum de ce se întorc? Ce spui trebuie să-ţi asumi.

Nu că sunt alături (n.r. – de protestatarii de la Parlament). Eu sunt alături de principii. Dreptul la muncă e dat de Dumnezeu. Sunt împotriva dreptului dat de Dumnezeu? Sper ca parlamentarii să aibă această înţelepciune, că-şi asumă un păcat foarte greu.

Va atârna greu acest păcat dacă opresc oamenii să muncească, dacă îi extermină pe români, cum au fost atât de păgubiţi şi de amendaţi românii. După ce că sunt săraci, li se ia şi bruma pe care o mai au prin aceste amenzi. Nu ar trebui să se dea amenzi.

ÎPS Teodosie păstrează mesajele antivaccinare

M-a chemat domnul prefect. M-am bucurat că m-a chemat. Am făcut testul acela. Am văzut că s-au mai relaxat şi nu mai sunt aşa categorici cu vaccinul, care nici nu prea are o logică, pentru că vaccinaţii pot îmbolnăvi mai mult decât nevaccinaţii, neavând restricţii şi se pot îmbolnăvi ca şi ceilalţi.

S-au folosit termeni atât de confuzi… Cică pentru imunizare… Care imunizare, dacă te îmbolnăveşti? Minciuna e cam la loc de cinste în perioada aceasta”, a precizat ÎPS Teodosie.

În iulie 2021, Klaus Iohannis declara că vaccinarea antiCovid-19 este voluntară în România: „Vaccinarea se impune, adică este de dorit, este importantă, este necesară.

Nu sunt adeptul vaccinării obligatorii. Am spus încă de la început că vaccinarea este voluntară și așa va rămâne. Sunt de părere că e nevoie de mai multă vaccinare. România e dintre statele care are grad mic de vaccinare și automat suntem mai mult expuși în fața valului 4 care se vede că vine. Deja sunt state europene unde valul 4 se poate măsura.

Îmi doresc ca românii să înțeleagă că pandemia nu s-a terminat. Suntem într-o pauză de vară, dar pandemia vine cu noi și noi variante și mutații. Singura protecție este vaccinul. Repet: vaccinați-vă!″

AUR a mobilizat aproximativ 1.500 de persoane

Aproximativ 1.500 de susţinători şi parlamentari AUR au protestat marți în zona Palatului Parlamentului faţă de introducerea certificatului verde Covid-19. Nemulțumirile lor au vizat şi restricţiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus.

La un moment dat, maşinile ambasadelor Japoniei şi SUA în România au fost vandalizate de către protestatari, în curtea Senatului, potrivit surselor citate de Agerpres.

Agerpres a relatat că un oficial al ambasadei SUA a avut o întâlnire cu preşedintele PNL, Florin Cîţu. Ulterior, Cîţu a plecat de la Senat, iar întâlnirea cu ambasadorul Japoniei a fost anulată.

Reprezentanții Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti au informat că vor face demersuri pentru identificarea şi sancţionarea organizatorilor şi participanţilor la protest.