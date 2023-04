ÎPS Teodosie, despre Vinerea Mare. De ce este considerată cea mai dureroasă zi din istorie

ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a declarat că oamenii au de învățat foarte multe lucruri din Vinerea Mare numită și Vinerea Neagră. El a mai spus că Vinerea Mare este cea mai dureroasă zi din istorie și că nimeni nu trebuie să uite chinurile la care a fost supus Hristos.

ÎPS Teodosie a mai declarat că Iisus Hristos nu a renunțat la iubirea pentru oameni, chiar dacă a suferit cea mai rușinoasă și cea mai dureroasă moarte. Arhiepiscopul a spus că doar trupul Mântuitorului a fost atins și distrus.

Vinerea Mare, cea mai dureroasă zi

„Vinerea Mare este cea mai dureroasă zi din istorie a omenirii, pentru că cel ce a luat trup omenesc fără de păcat, zămislindu-se mai presus de fire, poartă în acest trup păcatele întregii omeniri. N-are decât afecte de durere, născându-se nu în mod natural, ci mai presus de fire. Iar durerea păcatelor pe care o poartă și durerea firii omenești pe care a luat-o este o durere maximă. Orice om când îl doare ceva, este înjumătățită durerea de afectele de plăcere care intră în om după zămislire.

Dar Mântuitorul a suportat cea mai grea moarte, de aceea se și exprima „întristat este sufletul meu până la moarte”, pentru că simțea durerea dinainte de pate, era pregătit să suporte această durere mare.

De aceea și pe cruce a spus „Dumnezeul meu de ce m-ai părăsit”? A suferit numai firea omenească a Mântuitorului Hristos, că nu putea să supere firea dumnezeiască, că D-zeu este pur, este neatins de orice rău. Dar firea omenească a suferit amarnic și de aceea a vorbit pe cruce și a exprimat începând de la iertare până la plecarea sufletului său către Tatăl cel Ceresc. Și iată noi am trăit joi seara, aseară am trăit evangheliile care s-au citit cu patimile Domnului. Astăzi, la vecernea pentru ziua de mâine a fost scoasă icoana cu punerea înmormântă a Domnului și credincioșii trec pe sub masa care poartă această e icoană.

Masa este chiar cea care reprezintă mormântul Domnului, încât noi când trecem pe sub această masă cu icoana punerii în mormânt a Domnului, trecem prin mormântul lui Hristos.

Au aceste gesturi, aceste metanii pe care le facem, gândirea noastră au această semnificație a mormântului Domnului care s-a pus, Cel ce a suferit cel mai mult și care a murit ca tâlharii, răstignit pe cruce. A suferit cea mai rușinoasă și a mai și cea mai dureroasă moarte. Dar iată, ne-a îmbrățișat pe toți, că mâinile întinse pe brațul orizontal al crucii au însemnat îmbrățișarea întregii lumi și îmbrățișarea timpului.

Acest moment al morţii Domnului și apoi al îngropării Domnului au o semnificație atât de profundă. Acestea sunt mereu actuale, mereu ne răscumpără pe fiecare în parte”, a spus ÎPS Teodosie la Antena 3 CNN.