Ionuț Radu, după ratarea calificării la CM 2026: O luăm de la capăt. Iosif Rotariu: Nu meritam să mergem mai departe

Naționala României a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026, după înfrângerea suferită joi seară, la Istanbul, scor 0-1 în fața Turciei, în semifinala play-off-ului.

Turcia merge mai departe și va disputa finala play-off-ului cu învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, în timp ce România va juca doar un meci amical cu echipa învinsă la Bratislava.

La finalul partidei, portarul Ionuț Radu a declarat că echipa trebuie să treacă rapid peste acest eșec și să privească înainte.

„Nu a fost să fie. Trebuie să o luăm de la capăt, cu capul sus. Am încercat să fac tot posibilul să vin, să pot ajuta echipa. Mereu vin cu sufletul deschis, să dau totul, la fel ca fiecare băiat”, a declarat Radu.

Goalkeeperul tricolorilor a insistat că înfrângerea trebuie să devină un punct de plecare pentru viitor, nu un capăt de drum. „Nu s-a putut în seara asta, dar trebuie să mergem înainte cu capul sus și cu toată încrederea. Pierderea asta trebuie să se transforme în motivație pentru următoarea campanie”, a mai spus Ionuț Radu.

Fostul internaţional Iosif Rotariu crede că, după jocul prestat la Istanbul, naţionala României nu merita să meargă în finala barajului de calificare la Mondial.

„Ne aflăm într-un moment foarte greu al fotbalului românesc, pentru că multă lume aştepta un rezultat pozitiv aizi. Dar azi am văzut o echipă a Turciei care a vrut să câştige. Noi nu nu am vrut decât să închidem jocul, să nu lăsăm spaţii şi am avut foarte puţină prezenţă în atac. Cred că jucătorilor noştri le-au lipsit încrederea şi personalitatea, am arătat prea puţin azi şi nu meritam să mergem la finala barajului. Cred că, în acest moment, Hagi este singura soluţie viabilă. Acum şi pentru viitor. Trebuie să recunoaştem că sunt câţiva jucători care şi-au atins potenţialul şi trebuie o reconstrucţie la naţională!”, a declarat Iosif Rotariu