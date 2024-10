Monden Ion Țiriac, internat la un spital din Austria. Problemele de sănătate pe care le are miliardarul







Ion Țiriac se confruntă cu noi probleme de sănătate. Astfel, miliardarul român ar fi internat la o unitate spitalicească din Viena. În prezent, starea acestuia ar fi stabilă, însă va rămâne în continuare sub observația medicilor austrieci.

Ion Țiriac a ajuns la spital

În vârstă de 85 de ani, fostul mare jucător de tenis ar fi ajuns la spital. Miercuri, acesta nu a putut fi prezent la un eveniment programat, având în vedere că s-a confruntat cu probleme medicale.

Miliardarul ar fi mers la un spital din capitala Austriei, unde ar primi îngrijiri de specialitate. De altfel, Ion Țiriac a mai fost internat și în perioada pandemiei de Covid.

Rămâne sub observație

Conform informațiilor apărute în spațiul public, starea de sănătate a fostului tenismen nu este una gravă. Cu toate acestea, medicii din Viena îl vor ține în continuare sub observație.

Miercuri, miliardarul ar fi trebuit să fie prezent la un eveniment organizat de Fundaţia Metropolis. Potrivit organizatorilor, acesta a lipsit din cauza problemelor de sănătate.

Ilie Năstase a mărturisit că știa de vizita prietenului său la Viena, dar nu și despre o eventuală internare.

„Nu știu nimic. Acum o să mă interesez și eu. Auzisem că pleacă la Viena, dar nu știu daca e sau nu la spital”, a declarat Ilie Năstase, arată Golazo.

Ion Țiriac, internat și în Germania

Nu este prima dată când fostul tenismen ar ajunge pe mâinile medicilor. În perioada pandemiei, acesta a fost internat într-un spital din Germania, după ce s-a infectat cu Covid-19.

„Am avut Covid, am fost unul dintre primii. Am luat în Statele Unite. N-am știut că l-am avut, n-am știut că îl port în spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus în Europa. A trebuit să mă țină în spital opt zile, nu știu de ce. Dar nu în România, în Germania. Apoi m-am săturat și am venit acasă”, povestea miliardarul.