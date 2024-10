Monden Ion Țiriac și-a donat toți banii. Unde a ajuns averea de 2.1 miliarde de dolari a magnatului







Decizie suprinzătoare a unuia dintre cei mai bogați oameni din România, legată de averea lui. Ion Țiriac a decis să o doneze pe motiv că nu mai avea ce să facă cu banii

Averea donată Fundației

Hotărârea lui Ion Țiriac a fost aceea de a dona banii pe care i-a strâns Fundației pe care o conduce. ”Eu, având în vedere că am fost atât de bogat încât nu am avut ce să fac cu banii, i-am dat tot fundației. Iar fundația face bine”, a declarat acesta în spațiul public. Se pare că la acest lucru nu s-a opus niciunul dintre cei trei copii legitimi, dar nici ceilalți 30 ilegitimi despre care vorbea magnatul într-un interviu.

„Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă', spunea magnatul presei italiene.

”Mi-e rusine să spun”

Care a fost motivul pentru care s-a răzgândit nu știm, dar cert este că niciodată nu a vrut să le dea prea mulți bani copiilor. Spunea că asta le-ar putea crea dizabilități în a face singuri bani. Pe de altă parte, financiar, Țiriac a avut grijă să ducă foarte bine. Talentul la tenis i-a dat startul, dar cel care i-a adus bani a fost talentul în afaceri.

Astfel că acesta are foarte multe afaceri în aproape domeniilor. Întrebat cât are pensia după recalculare, omul de afaceri n-a știut să spună, pentru că nici măcar nu l-a interesat subiectul. 'Mi-e rușine să spun, mi-e rușine să spun! Scuzați-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie și nici nu știu ce pensie am. Nici nu știu cât am dreptul la pensie și așa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu știu! Nu știu…”