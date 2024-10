Secretul lui Ion Țiriac. Dieta specială care îl ține în formă

Ion Țiriac se menține într-o formă fizică foarte bună, chiar și la vârsta de 85 de ani. Miliardarul a lăsat sportul de performanță de mai bine de 40 de ani.

Fostul jucător de tenis a adoptat un stil de viață sănătos și echilibrat. Iar acest lucru îl ajută să se mențină în formă și să ducă o viață activă. Merge la birou și participă la evenimente publice.

Miliardarul a povestit care este secretul său. Ion Țiriac are o dietă specială, dar simplă, la îndemnâna oricui, care îi permite să ducă o viață sănătoasă și echilibrată. În vârstă de 85 de ani, miliardarul impresionează prin vitalitate și energie. El și-a dezvăluit secretul într-un interviu recent, în care a dat detalii despre această dietă.

Potrivit spuselor sale, fasting-ul intermitent combinat cu o alimentație echilibrată îl ajută să-și mențină sănătatea și vitalitatea. Miliardarul a declarat că nu are o altă dietă și nici nu face prea multă mișcare.

„Nu mănânc între patru și șase ore în fiecare zi. Așa mă mențin. În rest, nu fac nimic, din păcate. Eu la 43 de ani, când am spus că am terminat, am zis că nu mai pun mâna pe nicio rachetă de tenis, că nu mai alerg deloc. Mi-a ajuns, eu am alergat de 3 ori mai mult ca Năstase, de 7 ori mai mult ca altul”, a explicat Ilie Țiriac.