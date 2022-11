Ion Iliescu, următorul vizat pentru a rămâne fără certificatul de revoluționar

Gelu Voican Voiculescu este cunoscut pentru prezența sa surprinzătoare în timpul evenimentelor din decembrie 1989, fiind văzut pentru prima dată la sediul Televiziunii de unde se transmiteau informații privind evoluția din țară, și ulterior, fiind prezent în noul guvern ce avea să fie constituit. Puțin știu însă că Gelu Voican Voiculescu era în vizorul Securității încă din anii 70.

Comisia din cadrul Secretariatului de stat pentru problemele revoluționarilor, în ședința din 9 noiembrie, au luat în unanimitate decizia de i se retrage certificatul de revoluționar, întrucât, potrivit celor trei membri ai comisiei, acesta nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de acest document.

Dosarul Revoluției, infracțiuni împotriva umanității

Decizia a fost luată în contextul în care Gelu Voican Voiculescu a fost trimis în judecată în dosarul Revoluției pentru infrancțiuni împotriva umanității. Tot în același dosar a fost privat de acest document și fostul șef politic al lui Voiculescu, Ion Iliescu.

„Gelu Voican Voiculescu, în calitate de factor decizional politico-militar al CFSN (organism care și-a subordonat Consiliul Militar Superior), cu intenţie, urmărind menținerea și consolidarea puterii politice obținute, dar și legitimarea în fața opiniei publice, începând cu ziua de 22 decembrie 1989, orele 16.00, a indus în eroare opinia publică în mod sistematic prin apariţiile sale televizate şi emiterea de comunicate (mecanism de exercitare a puterii de stat) şi şi-a asumat, în intervalul 22 – 30 decembrie 1989, operațiunea sistematică de inducere în eroare a opiniei publice exercitată de cadrele militare cu funcții de conducere ale MApN.

Aceste conduite au avut drept consecințe generarea și amplificarea unei psihoze generalizate a terorismului, psihoză cauzatoare de numeroase situaţii de foc fratricid generalizat și astfel, în intervalul 22 decembrie, orele 16.00 -30 decembrie 1989 au survenit 857 decese, 2382 răniri de persoane, 585 privări grave de libertate cu încălcarea regulilor generale de drept internaţional şi 409 cazuri de suferinţe mari.Totodată, aceleași fapte ale lui Gelu Voican Voiculescu au generat, pentru intervalul 22 decembrie, orele 16.00-30 decembrie 1989 o stare de pericol iminent și grav pentru existenţa unei părţi însemnate a populaţiei civile, de pe întregul teritoriu al României”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Lovitură de stat sau Revoluție?

Întrebat dacă a fost o lovitură de stat sau Revoluție, Gelu Voican Voiculescu a afirmat cu fermitate că poate exista vreo îndoială că a fost cu adevărat o Revoluție, motivând că ar fi o eroare de raționament ca cele două concepte să fie puse pe aceeași treaptă, întrucât în echipa care a asistat la căderea lui Ceaușescu nu existau membri ai aceleiași puteri.

„Lovitura de stat presupune o înlăturare a puterii existente de către membrii acelei puteri, or noi eram simpli membri CPUN, 27 de necunoscuți care am semnat comunicatul către țară. A fost o schimbare radicală de sistem politic. Nu a fost nimeni din echipa lui Ceaușescu care a intrat în noua echipă: Bîrlădeanu, Iliescu-dizgrațiat în 72, Brucan, Mănescu, Dan Marțian. E o eroare gravă de raționament să pui pe aceeași treaptă lovitură de stat cu revoluție. A fost Revoluție” declara Voiculescu în urmă cu un an, exclusiv pentru Evenimentul Zilei.