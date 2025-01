Monden Monica Gabor, ținută din scurt de Mr. Pink. Fără ruj și fără tocuri







Monica Gabor și Mr. Pink formează un cuplu de peste 10 ani, iar băcăuanca a devenit recent mamă pentru a doua oară. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu nu s-a putut bucura de liniște prea mult timp pentru că deja a fost luată în vizor de Teo Trandafir și Ilinca Vandici.

Monica Gabor, ținută din scurt de Mr. Pink

Teo Trandafir a spus că auzit că Mr. Pink o ține din scurt pe Monica și că i-a impus câteva reguli stricte. Ilinca Vandici a declarat că e ciudat că acesta să nu își lase partenera de viață să se machieze și că nu înțelege regulile.

Teo: „Fii atentă, că am auzit o bârfă! Cică Mr. Pink ăsta o cam ține din scurt. Și nu are voie să poarte tocuri, nu are voie să să dea cu ruj.”

N-ar fi lăsată nici să se fardeze

Ilinca: „Eu nu am înțeles chestia asta. Da, am auzit și eu că limitele sunt foarte stricte și de netrecut peste ele. Mr. Pink a zis că să nu mai poarte tocuri, dar dacă mă întrebi cred că e de înțeles pentru că Monica este o femeie înaltă, frumoasă, foarte înaltă, iar el nu e extrem de înalt, ca să zic așa.

Și dacă ea își mai pune și tocuri…discrepanța e discrepanță. Înțeleg asta cu tocurile. Dar de ce să nu o lași să se machieze? Înțeleg și asta, nu m-a întrebat nimeni, dar eu îmi dau cu părerea. Ea e superbă naturală! De ce să se machieze? Chiar cred că poate fi un motiv.”

De ce și-a ascuns Monica Gabor sarcina

Ilinca Vandici a explicat și de ce Monica Gabor și-a ascuns sarcina. Prezentatoare consideră că partenera lui Mr. Pink n-a fost lăsată de acesta să spună că e însărcinată este virus la Hong Kong și pentru că a vrut să își protejeze bebelușul.

Ilinca: „Pentru că este virus la Hong Kong și atunci dorința tatălui a fost de a-și proteja bebelușul, doar că în America arde totul. Plus că se pare că acest băiețel nou-născut nu e atât de nou-născut, pentru că unele ziare speculează că e născut de la începutul anului trecut. Deci ar avea undeva la un anișor.

Vedeți ce se întâmplă când nu există oameni care să vină și să zică că este așa, așa și așa. Toată lumea speculează. Unii pe o parte, alții pe o parte! (…) Noi ne dorim, de fapt, să îi urăm sănătate, de fapt, întregii familii, împreună cu Irinuca, cu proaspătul născut sau mai vechiul născut al lui Mr. Pink și al Monicăi, să fie sănătoși, fericiți și să aibă o viață îmbelșugată, nu că nu ar avea.”, a spus ea în emisiunea Follow us.