Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor, 18, 19 ianuarie 2025. Totul se repetă







18,19 ianuarie

Pe 18 ianuarie s-au născut Gary Grant, Kevin Costner, Oliver Hardy, baronul Montesquieu, Ioan Slavici, Bogdan Lobonţ, F.Brunea-Fox, Paul Petrescu, Corneliu Fănățeanu, Vlad Opran.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Atanasie şi Chiril, episcopii Alexandriei. Zi de post. Tradiţional, în ”Kalendar” este Atanasia ciumelor, Chirilă Șchiopu, Ciuma găinilor.

„Cronologic, în afara sfinţilor sărbătoriţi la 18 ianuarie, sunt recunoscuţi ca sfinţi-vindecători Haralambie 10 februarie, Marina 17 iulie, Pantelimon 27 iulie, Cosma şi Damian 1 noiembrie, Varvara 4 decembrie, Sava 5 decembrie şi Nicolae 6 decembrie. Ca o caracteristică a lor putem menţiona focalizarea sacralităţii în direcţia stăpânirii unei singure afecţiuni de către fiecare dintre ei.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 63.

Adică, fiecare sfânt acţionează ca un doctor specialist. Atanasie şi Chiril vindecă ciuma găinilor. „Ciuma găinilor”, ce să fie oare? Mi-o amintesc pe bunica Eugenia, mama tatălui meu, din mândrul neam Zavera-Zamora, care îşi arunca pantofii ca să fie mai iute la treabă. Uneori îi murea câte un coteţ de găini. Bunica punea să se săpa o gropă mare, cu var cât cuprinde şi îngropa găinile. Apoi spăla cu multă leşie coteţul. Când o întrebam ce s-a întâmplat îmi răspundea cu năduf: „Aviara, maică, ducă-se pe pustii!”

„Ciuma găinilor”, gripa aviară, este cunoscută de foarte mult timp. Nu este o invenţie, sau o ameninţare modernă, cum încearcă să ne convingă unii medici cu interese financiare în vânzarea de vaccinuri.

Nu sunt împotriva vaccinurilor, in corpore, dar cred că se exagerează cu administrarea lor, uneori, dacă nu adesea, inutilă. De ce zonele geografice unde NU se fac masiv vaccinuri sunt zonele cu cea mai mare creștere a populației și cu cea mai scăzută rata a autismului? Bună întrebare!

Campaniile de gripa aviară, gripa porcină, mai demult boala vacii nebune erau și sunt strategii care servesc anumite interese. În cazul nostru distrugerea de către trădătorii de țară a hranei populației, pentru arondare la carnea de porc și de pasăre produsă în străinătate. Și, sărăcirea populației, prin distrugerea gospodăriei țărănești se furnizează dezmoșteniți pentru piața de scalvi a Occidentului.

O să spuneți că presa informează că... presa este vândută, din ce vreți să trăiască? Dați-mi bani, vă fac eu un deviz și îl scot pe don’ Liviu din pușcărie și îl fac președinte! Credeți că nu se poate? Bună întrebare!

Sunt întrebări care dor, chiar tragice. Dacă ai alege pe cine să rămână în viață, mama, sau tata, pe cine ai alege? Un medic ar trebui să lase un accidentat fară activitate cerebrală să moară, să-l deconecteze de la aparate, știind că organele lui pot salva cinci pacienți tineri? Este justificat să torturezi pe cineva care are o informație despre un atentat cu bombă într-o sală de spectacol, salvand astfel sute de vieți? Este permis să lași mulțimea să linșeze pe un vinovat prezumtiv, știind că, în caz contrar se va declanșa o revoltă cu distrugeri incalculabile și, poate, sute de morți? Dacă ai avea un cancer dureros, în ultima fază, ai avea curajul să ceri sinuciderea asistată, ca să scutești familia de durere și societatea de efort?

Dacă Dumnezeu ți-ar oferi un buton pe care scrie Sfârșitul Lumii, l-ai apăsa? Dar, dacă Dumnezeu ți-ar oferi un buton pe care scrie Fericire Universală, l-ai apăsa?

Aceste întrebări, dar și altele mai incomode și le-a pus Julian Baggini, redactorul șef și proprietarul ”The Philosophers’ Magazine”. Ajunge la concluzia că este mai bine să nu fii pus în fața acestor alegeri!

Pe când studiam la Quantico și Preston, studii de perfecționare în marketing politic, am fost pus în fața unui experient life-or-death care a avut loc într-o grădiniță de copii, copii în vârstă de circa cinci ani, unii dintre ei copiii militarilor plecați în misiuni. Aristotel spunea că cea mai bună logică o au copiii mici, ei nu sunt încă infectați de convenționalismul social, moral și legal. Trebuie să spun că copiii de atunci, în vârstă de cinci ani s-au dovedit superiori adulților, de astăzi.

Copiii au hotărât că oamenilor răi li se poate face orice, ca să spună toate răutățile pe care le-au făcut și pe alți oameni răi, pe care îi știu, sau să fie omorâți, dacă au ucis și ei oameni, dar să nu li se taie mâinile și picioarele! Psihologul șef de la Academia de Studii Comportamentale de la Quantico, a spus că copiii au dovedit o logică imbatabilă și eu îi dau dreptate.

Chuck Norris a spus: Tradiția este înaintea Moralei, iar Morala este înaintea Legii! Aș adăuga că instinctul de supraviețuire este, adesea, generator de filosofie, morală și logică! Am trecut prin multe aventuri, prea multe, am avut de făcut alegerile mele, dureroase, unele tragice, nu o să le povestesc, pentru că o să spuneți ca ardeleanul care a văzut pentru prima dată girafa: așa ceva nu există!

Nu îmi place ce se întâmplă în lume, nu îmi place ce se întâmplă în România, totul este teribil de greșit, dacă Dumnezeu mi-ar oferi cele două butoane, pe care l-aș apăsa? Bună întrebare!

Am timp de reflecție, ascult, ca întotdeauna, epic music, simfonismul modern îmi face bine, apoi o să pun un film cu Kevin Costner, actorul cu șapte copii, astăzi împlinește 70 de ani, cred că o să revăd ”The Postman” este un film tradițional, moral și are logica lui! După aceea o să fac focul în sobă, pentru noapte și o să mă uit împreună cu cățelușele la tăciunii aprinși care țiuie în limba lor și o să îmi pun filmul vieții mele, cu cele mai grozave aventuri. Am o memorie cinematografică! Viața bate întotdeauna filmul.

Apoi o să răspund unui cleric, un Iconom Stavrofor, un frate întru Iisus, la care țin tare mult, ca la un frate, pe care nu l-am avut. O să-i spun că nimic pe lumea asta nu este nou și nerepetat. Noul este vechiul bine uitat. Zilele săptămânii se repetă, lunile se repetă, anul se repetă. Ciclurile circadiene ale omului se repetă, inima bate în ritmuri care se repetă, ciclurile femeii se repeta, fazele Lunii se repetă.

Slujbele se repetă, calendarul bisericesc se repetă, poziția Soarelui în zodiac se repetă, în fiecare an. Egiptenii au edificat un sistem astrologic care ținea cont numai de poziția Soarelui în gradele zodiei, care se repeta în fiecare an, dar ziua era împărțită în trei segmente de câte opt ore, care aveau ritualurile fixe. Și horoscopul meu se repetă cu o perioadă de 7 și 19 ani.

Horoscopul meu este întocmit conform cu specificațiile cardinalului Pierre d’Ailly și a Specola Vaticana, o parte fixă, poziția Soarelui în gradele zodiei, care se repetă, sub o formă sau alta și o parte mobilă, aspectele făcute de planete în timp real. O să obiectați că există anul bisect. Ce se întâmplă? Simplu, ziua de 29 februarie împarte cu ziua de 28 februarie același grad din zodiac, 10 grade din zodia Peștilor. După cum știți, sunt 360 grade de zodiac dar 365, sau 366 de zile într-un an. Dar nici viteză Pământului în jurul Soarelui nu este constantă, așa că nu a fost ușor Părinților Astrologiei să pună câteva zile, două, în același grad de zodiac.

Maimuțe neastâmpărate, unii oameni vor mereu noul. Li se servește și la televizoare de femelele autointitulate ”astroloage”. Mi s-a semnala că inclusiv pe Youtube sunt horoscoapele mele. Rescrise, adică reinterpretate, în alți termeni, dar sensul este același. Ele au un ”mixer astrologic” care amestecă frazele mele, sau altele și se obține un horscop mereu nou. Știu ce spun, pentru că eu am inventat mixerul astrologic, pentru regretatul meu prieten Jonathan Cainer. Este mereu nou, dar nu este astrologie! Trebuie să alegeți, noul sau astrologia!

Dragă frate întru Iisus, sunt bătrân, foarte bătrân. Sufletul meu are mii de ani, iar eu am trăit în 75 de ani cât un oraș întreg. M-am născut bătrân.

O Mare Maestră Reiki, Marta, o unguroiacă, care a venit la mine la rugămintea soției mele și ea a fost Mare Maestră Reiki, Dumnezeu s-o odihnească, a fost foarte emoționată pentru că până la mine nu a găsit un suflet așa de vechi, i-a ieșit de pe scările ei de măsură. Mi-a spus că atât cât am cățelușele, ele sunt ca niște baterii pentru mine, o să mă săvârșesc din aceast viață când dorința de a știi ce este Dincolo, în Lumea Cealaltă o să fie mai puternică decât responsabilitatea pe care o simt pentru familie, țară, prieteni și fiecare dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți. Eu chiar doresc să fiți sănătoși și să o duceți bine, cu toții, cu zâmbetul mereu pe buze!

Cam asta o să spun fratelui meu, Iconomul Stavrofor. Sau i-am spus deja? Bună întrebare! Dar așa poate am răspuns multora dintre domniile voastre. Totul se repetă…

Haideți de consultați horoscopul meu, este o repetare, și o adpatare, așa cum v-am anunțat de multe ori, nimic nu este nou, totul este o iluzie, nu am spus eu, ci Nietzsche. Dar nu este nicio iluzie faptul că avem mereu speranță, doar mâine este o altă zi!

BERBEC O zi de sâmbătă care se anunţă liniştită. Poţi să faci în voie cumpărăturile de weekend şi să te ocupi şi de problemele celor apropiaţi. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes cel putin in acest weekend! Sâmbătă, trudeşti din greu la o realizare, dai un examene care poate fi şi o apriţie-şoc la o petrecere. În orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol. În această perioadă este bine să te limitezi la zâmbete plate şi să eviţi o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită, de asemenea, orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui să-i ceri ajutorul.

TAUR Un weekend favorabil implicării tale în rezolvarea unor probleme urgente de familie. Implică-te personal, dar trebuie să ceri şi ajutor competent, pentru că nu ai soluţii la unele probleme! Chiar dacă oboseala îşi spune cuvântul, distrează-te – este singura soluţie de evitare a stresului cotidian, soluţie chiar încurajată de sistem. Duminică ai de facut un drum, poate la munte, poate la ţară. Un drum, dar cu profit, poate fi şi o expediţie de aprovizionare. Totuşi, mai bine ai sta acasă, iarna este departe de a se termina, abia începe.

Perioada de timp a acestui weekend este numai bună pentru inceperea unui mic proces de planificare, de ordonare a vieţii şi operei tale. Dacă nu te-ai apucat deja să faci curăţenie. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă.

GEMENI Eşti dinamic, rapid şi strălucitor! Calităţile zodiei. Dar şi comod, superficial şi nu termini nimic. Defectele zodiei. Bine că eşti bun de gură, aşa că în weekend te lauzi tot timpul... Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă, sunt posibile unele întâlniri întâmplătoare cu prieteni vechi, dar neglijaţi. Tot sâmbăta probabil ca te duci la cumpăraturi, duminică o să vrei să faci puţină curătenie în casă şi în suflet. Totuşi, sâmbătă ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme.

Nu lasa lucrurile pe mâine, fă-le astăzi. Intai fă-ti un plan, apoi acţionează cu chibzuinţă. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, în orice caz muncind cu dedicaţie şi spor la ceva.

RAC Invită-ţi prietenii la o discuţie cu o plăcintă mare şi cafea. Poţi să le spui problemele şi "crizele" tale şi să le ceri sfatul şi sprijinul. Stelele arată că poţi primi ajutorul solicitat! Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii. Mercur, mesagerul zeilor şi protectorul călătorilor, face şi unele aspecte favorabile.

Totuşi sfatul meu este să stai acasă, la căldură, iarna pe care o traversăm este departe de a fi una blândă şi îşi merită numele de „temperat continentală”. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de „relaţii publice” sau să începi alte „relaţii personale”. Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, norocul nu ţine numai de bolta cerească şi de stelele depărtate şi reci, ci îl mai face şi omul, prin hotărârile şi atitudinile sale.

LEU Un weekend obositor, dar în care poţi să duci la bun sfârşit o mulţime de probleme. Cu toate că ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. O petrecere, poate la o Capricoarnă! Weekendul acesta este pentru imperialii Lei o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive sau al unui nou proiect, forţele trebuie să se regrupeze – ce să mai spun daca este vorba de o relatie de amor!

Sâmbătă, cu o configuraţie neutră, ai totuşi mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Conjunctura astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poţi să întâlnesti o persoană deosebită sau să te distrezi. Întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

FECIOARĂ Vine şi rândul tău... Morile zeilor macină foarte rar, dar forte fin! Nu provoca momentul, nu grăbi timpul, toate la timpul lor! În acest weekend încearcă să obţii alianţe cu cei din jur! Continuă să perseverezi pe drumul actual! În acest weekend eşti într-o perioadă binecuvântată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce îţi propui îţi iese – asta pentru că dai dovada de mult realism și bun simţ. Stelele avantajează în mod special activităţile legate de cărţi, reviste, ziare, publicaţii. Nu că ar fi foarte scumpe, dar sunt... importante! Netul este anonim şi dubios, adevărata informaţie o găseşti tot dintr-o carte, sigur, o poţi descărca de pe net!

Partea bună a netului este că poţi să ai acces gratis, sau foarte ieftin, la biblioteci virtuale de zeci de milioane de cărţi! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter, voinţă, o să dobândeşti mai multe avantaje.

BALANŢĂ Faci eforturi deosebite, te implici şi reuşeşti să fii apreciat şi lăudat, chiar! Fii cinstit cu tine însuţi: îţi place armonia şi poţi obţine acest lucru numai prin cooperare cu cei din jur! O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase. Aşa că poţi pleca undeva, cumva, cu primul tren din gara ca să laşi totul în urma ta, măcar pentru o zi, sau două. Sigur, în imaginaţie, în spaţiul virtulal.

Că dacă te urci într-un tren adevărat nu ştii dacă şi când mai ajungi undeva! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere instant.

SCORPION Începând cu acest weekend trebuie să încetezi politica struţului, nu ai văzut, nu ai auzit, nu ai făcut nimic! Trebuie să te implici în familia ta, sau în relaţia ta, să iei atitudine! Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamnă că trebuie să faci o cheltuială neprevazută. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi in acest weekend, mai gândeşte-te.

Perioada, totuşi, îţi este favorabilă. Ziua de sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Un anumit procent dintre Scorpioni primeşte o informatie neasteptată, plăcută - sau o întâlnire neanunţată cu o persoană dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare sau fă ca acest lucru să se întâmple – te relaxezi şi faci provizii de bună dispoziţie.

SĂGETĂTOR Eşti nervos, stresat şi îţi risipeşti săgeţile trăgând în tot ce mişcă! Nu este o filozofie de viaţă şi deja anturajul începe să te evite. În acest weekend trebuie să începi să te relaxezi! Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Dacă vrei să ai dreptate, să prevalezi, aceasta este ziua! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără să ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Nu ai grijă, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbări, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

CAPRICORN În acest weekend dispui de o mare capacitate de efort şi de forţa calmă, senină, care caracterizează, uneori, zodia. Concentrează-te pe problemele tale urgente, nu te dispersa ineficient! Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului din ziua de sâmbătă. Nu te lăsa copleşit de rutină, căută să te distrezi cu ceva nou în acest weekend şi să legi noi prietenii. Poate distracţia are şi o parte educativă, poate noua cunoştiinţă îţi oferă informaţii noi.

Ceea ce însă te enerveză enorm sunt bârfele şi intrigile. Majoritatea bârfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din prostie şi mahalagism, aşa că nu te enerva în mod disproporţionat şi inutil. În situţia în care vrei să iei atitudine consulta-te duminică cu cei născuţi sub semnele Gemenilor si ale Vărsătorului, vei gasi multa bunavointa, sfaturi competente si idei bune. Doar sunt specialiştii zodiacului în “relaţii publice”.

VĂRSĂTOR Încerci să schimbi modul tău de abordare a cheltuielilor, ca să faci economie. Vitalitatea ta este în creştere, dispui de o mare cantitate de energie şi timpul îţi pare a fi prietenos. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi petreceri. Cam asta se face în weekend. Sau cumpărături pentru petreceri, pentru că ceea ce cumperi in acest weekend va face mare plăcere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbăta seara. Poate fi o sărbătoare a unui dragălaş şi foarte iubit membru junior al familiei.

Pentru un procent dintre nativii din zodia de aer a Vărsătorului de apă sâmbăta este un bun prilej să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos, pentru că relaxarea este un bun sfetnic. Mai bine stai acasă! Perioada este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii sociale.

PEŞTI Conjunctura arată că în acest weekend rezolvi, sau faci ceva, de care te simţi mândru. Poţi să primeşti şi laude, dar nu le aştepta. Bine că tu eşti mulţumit şi de accea, te simţi bine! Seară de sâmbătă deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale ca să nu vezi întregul. Deschide bine de tot ochii, mai ales la relaţiile tale sociale! Pe de alta parte vremea te invită la ţară, poate şi pentru o aprovizionare direct de la producător. Da, dar dacă începe viscolul rămâi acolo! Mai bine stai la căldură, acasă şi faci curăţenie. Cu ceva planete binevoitoare, toată această configuraţie face ca perioda în discuţie să fie benefică.

Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din zodia duală a Peştilor este în creştere, în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, relaţiilor verificate - te poți simţi foarte bine in compania lor