Ion Cristoiu, despre articolul elogios al lui Liiceanu pentru Bolojan: Ești nebun să îl compari pe Bolojan cu Moise

În timpul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a criticat postarea laudativă a lui Gabriel Liiceanu la adresa lui Ilie Bolojan. Cristoiu ironizează comparația exagerată dintre Bolojan și Moise, criticând idealizarea și limbajul pompos folosit pentru a-l prezenta pe Bolojan ca pe un premier care ar putea salva România.

Ion Cristoiu ironizează comparația lui Liiceanu dintre Bolojan și Moise

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a criticat articolul laudativ al lui Gabriel Liiceanu despre Ilie Bolojan, în care filosoful îl compară pe acesta cu Moise. Cristoiu a ironizat comparația, susținând că analogia este exagerată și pompoasă, iar ideea că Bolojan ar avea nevoie de „40 de ani” pentru a schimba România este absurdă.

Jurnalistul a analizat limbajul folosit de Liiceanu, în special expresia „radieze”, și a arătat că textul transformă realitatea într-un mit, punând întrebări retorice precum „Cine este Dumnezeul lui Bolojan?”.

Cristoiu despre idealizarea lui Bolojan de către Liiceanu

Ion Cristoiu a explicat că Gabriel Liiceanu creează personaje literare imaginare în articolele sale, așa cum poeții descriu femei care nu există.

Bolojan

Bolojan. Sursa foto: INQUAM Photos/George Călin

Cristoiu a subliniat că modul în care Liiceanu îl idealizează pe Bolojan este forțat și exagerat, comparând efortul filosofului de a-l construi pe Bolojan cu un gest absurd, precum cineva care linge statuia lui Carol I, și considerând că este deplasat să-l compare pe Bolojan cu Moise.

Gabriel Liicean susține că Bolojan ar putea schimba România

Gabriel Liiceanu susține că, dacă i se va acorda timp și încredere, Ilie Bolojan ar putea transforma România, la fel cum Moise a condus poporul din Egipt. În acest context, Ion Cristoiu a analizat pasajele din articolul filosofului, concentrându-se asupra expresiei „radieze” și afirmând că ceea ce Liiceanu descrie ca un soare care radiază poate fi interpretat și ca o iradiere, ridicând astfel întrebări despre modul exagerat în care este descris Bolojan.

Cristoiu remarcă, de asemenea, că articolul pare să pledeze pentru acordarea unui mandat prelungit lui Bolojan ca premier. În mod ironic, jurnalistul sugerează că din textul lui Liiceanu ar rezulta că Bolojan ar trebui să rămână în funcție timp de 40 de ani, aproximativ cât i-a luat lui Moise să traverseze deșertul corupției.

