Iohannis vrea să o încurajeze pe Theresa May. „Acordul nu poate fi renegociat”

Președintele Klaus Iohannis se află, zilele acestea, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.





Șeful statului a declarat, la Bruxelles, că vineri va avea o întâlnire bilaterală cu premierul britanic, Theresa May. „Am de gând să am o bilaterală scurtă și cu Theresa May, să o încurajez. Noi, UE, ne dorim un acord, dar nu poate fi renegociat”, a spus președintele.

Legat de moțiunea de cenzură depusă vineri de Opoziție, împotriva Guvernului Dăncilă, președintele a preferat să rămână neutru. „Moțiunea de cenzură este principalul instrument al Opoziției. Este un test important și pentru Putere și Pentru Opoziție. Ar fi chiar ciudat să renunțe. Mai mult nu o să vă spun despre moțiunea de cenzură”, a afirmat Iohannis.

Iohannis a spus că a primit doar mesaje pozitive în legătură cu preluarea președinției Consiliului UE.

„Am avut grijă să primesc mesaje optimiste. I-am asigurat chiar eu că totul va fi bine în privința președinției României la Consiliulu Uniunii Europene. Sunt chestiuni foarte complicate care vin spre noi: Brexitul, migrația, și vrem să facem o strategie fără sincope. Toată lumea așteaptă de la noi să facem lucrurile cum trebuie și așa vom face”, a declarat președintele.

