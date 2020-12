„Am putut să constatăm că în ultima săptămână numărul de persoane nou infectate în fiecare zi a scăzut semnificativ. Este adevărat că în perioada sărbătorilor poate s-a testat un pic mai puţin, totuşi scăderea este clară. Fiindcă şi aici sunt tot felul de interpreţi politici, această scădere se poate constata cam peste tot în Europa.

Deci, nu numai noi am luat măsurile juste, corecte, ci şi alţii şi această scădere nu este o întâmplare, nu este o şurubare la date, ci este o realitate în Europa şi, din fericire, facem parte din ţările în care se constată o reducere. Asta fiind constatată, am discutat aceste chestiuni cu experţii, cu specialiştii şi am decis ca de la sfârşitul acestei săptămâni să fie redeschise pieţele”, a spus Klaus Iohannis la deschiderea tronsonului de autostradă A 7 – varianta ocolitoare Bacău, ocazie folosită pentru a anunţa că se resdeschid pieţele în România.

Iohannis a atacat din nou PSD

La evenimentul la care au mai participat premierul Ludovic Orban şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode, Iohannis nu a uitat să critice PSD. De data aceasta, motivul reproşurilor a avut legătură cu Republica Moldova:

„Nu este niciun secret că Moldova prin în ghilimele grija guvernanţilor PSD-işti a fost lăsată în urmă şi aşa nu se poate continua. Noi prin aceste lucrări am venit să dovedim practic că nouă ne pasă de Moldova şi nu la nivelul de poveşti şi promisiuni deşarte, ci la nivel de realizări. În continuare, proiectele de infrastructură din zona Moldovei şi care leagă Moldova de restul ţării sunt de maximă importanţă şi vor fi realizate.

Laudele pentru PNL, la acelaşi nivel

Este un lucru care poate fi evaluat politic probabil cel mai bine. Aici se vede foarte clar ce a însemnat o guvernare PSD-istă inutilă, pentru că pentru Moldova au fost inutili, nu au rezolvat nimic, nici pentru restul ţării. O guvernare PSD-istă inutilă în trecutul destul de apropiat şi o guvernare liberală utilă. Lumea mă acuză că prea îi laud pe liberali şi Guvernul liberal.

Nu, nu-i laud, pur şi simplu arăt cum stau lucrurile şi pentru oamenii de aici se va vedea foarte rapid că acest Guvern, chiar în condiţii de criză, chiar cu minoritate parlamentară, a realizat lucruri pe care le-a promis.”